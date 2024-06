25 lat partnerstwa Olsztyna i Offenburga

Uroczystość jubileuszu 25-lecia współpracy partnerskiej Olsztyna z 60 tysięcznym Offenburgiem w Niemczech odbyła się we wtorek w olsztyńskim ratuszu.

Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk powiedział, że partnerstwo z Offenburgiem jest ważne, bo Olsztyn i Warmia to jest szczególne miejscem na mapie Europy.

— Możemy je określić małą Ameryką, bo od setek lat mieszka tu wiele narodów i nacji. Tu zawsze tworzył się tygiel, w którym niełatwo o jeden tożsamościowy trop. Od lat zadajemy sobie pytanie: kim my jesteśmy, mieszkańcy Warmii? Dzięki przyjaciołom z Niemiec zyskujemy ważną perspektywę, zbliżając się do odpowiedzi na to pytanie. Partnerstwo z Offenburgiem wpisuje się w nasze dążenie do europejskości, bo jesteśmy Europejczykami i nie wyobrażamy sobie innej przynależności — podkreślił prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

Nadburmistrz Offenburga Marco Steffens przypomniał, że relacje między miastami zostały nawiązane już w 1981 r., gdy niemiecki filantrop i przedsiębiorca Georg Dietrich organizował pomoc dla mieszkańców Olsztyna w postaci żywności i leków.

— Georgowi Dietrichowi zależało na tym, by to ludzie zbliżyli się do siebie. I to właśnie dzięki współpracy obu miast zrobiliśmy. Współpraca dotyczy wielu dziedzin: edukacji, kultury i sportu. Życzę sobie kolejnych 25 lat — dodał.

W 1981 r. Rada Miejska Offenburga w ramach akcji Polenhilfe zorganizowała pomoc humanitarną dla mieszkańców Olsztyna. Z zebranymi podczas akcji darami – żywnością, lekami i odzieżą – Georg Dietrich sześciokrotnie przyjeżdżał tego roku do Olsztyna.

Działania humanitarne były kontynuowane przez założone przez niego Niemiecko-Polsko-Rosyjskie Koło Przyjaciół. Organizowało ono tzw. mosty bożonarodzeniowe. Od 2007 r. ideę takiej pomocy rozwijała Fundacja Marii i Georga Dietrichów.

Społecznik z Offenburga w kolejnych latach wspierał w Olsztynie także m.in. Caritas diecezji warmińskiej, działalność szpitala dziecięcego i ośrodka dla niesłyszących, remont konkatedry św. Jakuba, budowę Liceum Katolickiego, rozwój szkolnictwa wyższego, np. budowę nowej siedziby Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W uznaniu zasług Georga Dietricha w 1998 r. przyznało mu tytuł honorowego obywatela Olsztyna, a w 2006 r. uhonorowano wraz z żoną Statuetką św. Jakuba. Imię obojga małżonków otrzymała też jedna z auli Wydziału Humanistycznego UWM, a samemu Dietrichowi uczelnia nadała tytuł doktora honoris causa (2002).

Formalne porozumienie partnerskie Olsztyn i Offenburg zawarły dopiero w 1999 r.

Źródło: PAP/red.