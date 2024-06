Wyciek substancji chemicznej - to było dla nich najważniejsze

Kilkuset strażaków, policjantów, żołnierzy i ratowników medycznych wzięło we wtorek udział w ćwiczeniach akcji ratunkowej po wypadku ciężarówki wojskowej, auta osobowego i autobusu w nieczynnym jeszcze najdłuższym tunelu drogowym w Polsce na trasie S3 między Bolkowem i Kamienną Górą.

Wojewódzkie ćwiczenia służb ratowniczych Tunel 2024 to największe w regionie symulacje akcji ratowniczych z udziałem różnych jednostek.

Zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Andrzej Fischer w rozmowie z PAP podkreślił, że w ćwiczeniach biorą udział jednostki PSP i OSP, ratownicy medyczni, policja oraz przedstawiciele GDDKiA.

„Ćwiczymy kilka epizodów, ale najważniejszych z nich to wypadek w tunelu drogowym, podczas którego doszło do wycieku substancji chemicznej” – powiedział Fischer.

Symulacja wypadku i akcji ratunkowej została przeprowadzona w nieoddanym jeszcze do ruchu najdłuższym tunelu drogowym w Polsce, w ciągu trasy S3 między Bolkowem i Kamienną Góra. Według scenariusza doszło tam do zderzenia pojazdów jadących w kolumnie wojskowej i auta osobowego. W trackie tego wypadku do tunelu wjechał jeszcze autobus przewożący 15 uczniów. Jego kierowca, chcąc uniknąć zderzenia z pojazdem wojskowym uderzył w ścianę tunelu. W wyniku wypadku z ciężarówki wyciekła substancja chemiczna.

Drugi z ćwiczonych epizodów to pożar lasu w miejscowości Stare Bogaczowice.

„Ponadto ćwiczyliśmy zdarzenie z paralotniarzem, który zawisł na koronie drzewa. Pomocy udzielała mu specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego” – powiedział PAP rzecznik dolnośląskiej PSP asp. Wojciech Walens.

W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 250 strażaków, 78 pojazdów ratowniczych oraz 40 pojazdów i 60 osób z innych służb.

Odcinek trasy S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry ma zostać oddany do użytku w wakacje. W jego ciągu powstał najdłuższy, liczący 2,3 kilometra, tunel drogowy. Źródło: PAP