Rodzice pacjentów ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie otrzymali specjalne łóżka

Spanie na wygniecionych materacach, łóżkach polowych i niewygodnych fotelach to wciąż codzienność rodziców czuwających przy dzieciach na wielu oddziałach pediatrycznych w Polsce.

Te realia sprawiają, że mnóstwo rodziców – zamiast zregenerować swoje siły podczas snu – jest niejednokrotnie po nocy zmęczonych fizycznie i psychiczne. Wyrazem namacalnego wsparcia dla rodzin hospitalizowanych dzieci są łóżka, które Fundacja Ronalda McDonalda od 2015 r. przekazuje szpitalom w całej Polsce. Łącznie do użytku rodzin przekazano już 1547 łóżek 105 szpitalom w całym kraju.

To nie tylko odpowiedź na najbardziej przyziemną potrzebę, jak własny kąt do spania w czasie pobytu w szpitalu z dzieckiem. Łóżka od Fundacji Ronalda McDonalda są przede wszystkim wielofunkcyjne i kompaktowe. Dzięki funkcji składania zajmują niewiele miejsca. W ciągu dnia służą jako fotel idealny do przytulania, wspólnego oglądania bajek i czytania książeczek.

Wieczorem wystarczy jeden ruch, by zamienić je w wygodne miejsce do spania. Pojemnik na pościel i łatwy do czyszczenia materiał sprzyjają funkcjonowaniu w ciasnych nieraz salach szpitalnych, które muszą służyć za salon, sypialnię i jadalnię w jednym. Dzięki temu rodzic może być blisko pochłoniętego leczeniem dziecka i zadbać o swoją własną regenerację w godnych warunkach.

— Szpital przyjazny rodzinie zaczyna się od łóżka dla rodzica. Wspólnie z donatorami wspierającymi naszą misję "Aby rodzina mogła być razem” nie chcemy odkładać na później potrzeb dziecka–pacjenta i jego najbliższych. Przekazywane łóżka są wygodne, praktyczne, a przede wszystkim postawione blisko łóżka chorego dziecka. Fundacja Ronalda McDonalda zmienia w ten sposób rzeczywistość publicznych szpitali dziecięcych — zaznacza Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda.

Liczba przekazywanych łóżek dla rodziców zależy od donatorów, Przyjaciół Fundacji, rodziców i zaangażowanych społeczników. Wśród nich są licencjobiorcy McDonald’s, którzy w ramach programu „Złoty Sąsiad” wspierają lokalne społeczności w całej Polsce. W ubiegłym roku połączyli siły i razem podarowali ponad 250 łóżek dla rodziców szpitalom i oddziałom pediatrycznym w 34 miastach w całej Polsce.

W tym roku łączą siły ponownie i podarują ponad 315 łóżek dla rodziców ponad 50 szpitalom. W ramach akcji pięć łóżek dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie sfinansowała Anetta Stradomska, franczyzobiorczyni McDonald’s Polska, wspierająca Fundację Ronalda McDonalda. To kolejna taka darowizna dla tej lecznicy. Szpital w Olsztynie otrzymał łącznie dwadzieścia łóżek dla rodziców od Fundacji Ronalda McDonalda.

— Dzięki Fundacji Ronalda McDonalda łóżka dla rodziców stają się symbolem wsparcia dla chorych dzieci i rodzin walczących o powrót do zdrowia. Dlatego z pełnym sercem włączam się w tę inicjatywę — podkreśla Anetta Stradomska, franczyzobiorczyni McDonald’s Polska.

— Nasz szpital obecnie posiada 290 łóżek dla dzieci w 15 oddziałach specjalistycznych. Całodobowo w oddziałach szpitalnych dodatkowo przebywa wraz z dziećmi 150-180 opiekunów, co zwiększa liczbę osób w oddziałach do ponad 400 każdej doby w ciągu roku. Opiekunom przebywającym całodobowo wraz ze swoimi dziećmi w oddziałach szpitalnych zapewniamy w salach chorych rozkładane łóżka. Rozkładane codziennie łóżka eksploatują się i wymagają ciągłej wymiany. Dlatego każde dodatkowe, wygodne łóżko, zwłaszcza rozkładane, które może w ciągu dnia pełnić rolę komfortowego fotela, to dla nas ogromne wsparcie w poprawę komfortu pobytu rodziców przy dzieciach. Serdecznie dziękuję Fundacji Ronalda McDonalda za podarowanie naszemu szpitalowi kolejnych tak praktycznych i potrzebnych prezentów — powiedziała dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.