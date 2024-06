Nowe połączenia pozwolą mieszkańcom Warmii i Mazur na szybszy dojazd do miejscowości turystycznych

Możliwość bezpośredniego dojazdu z Iławy i Działdowa na Hel, a także dodatkowe pociągi do Zakopanego i Kołobrzegu. PKP Intercity prezentuje nowości wakacyjnego rozkładu dla województwa warmińsko-mazurskiego. Będzie on obowiązywać od 9 czerwca br. wraz z wejściem w życie korekty rozkładu jazdy.

W sezonie letnim mieszkańcy Iławy i Działdowa zyskają dodatkową możliwość podróży do/z Zakopanego. Wydłużeniu ulegnie relacja pociągu TLK 38152/83152 Lubomirski. Obecnie połączenie jest realizowane na trasie Gdynia – Kraków, a od 9 czerwca skład będzie dojeżdżał do stolicy Tatr.

Co więcej przez Iławę w kierunku Kołobrzegu będą kursować pociągi: EIC 1850/8150 Posejdon oraz EIP 3840/8340, którego relacja w sezonie letnim będzie wydłużona (na co dzień pociąg kursuje do Gdyni).

Osoby, które będą chciały dotrzeć pociągiem PKP Intercity na Półwysep Helski, będą mogły skorzystać z pociągu TLK 25150/52150 Mierzeja, który zaczyna swój bieg na stacji Dorohusk. Od czerwca do końca sierpnia we wszystkie niedziele oraz 15 sierpnia do Olsztyna dojedzie pociąg IC 65124/5 Konopnicka, który na co dzień kursuje w relacji Wrocław – Warszawa, a z Olsztyna do Wrocławia w tych samych terminach kursować będzie pociąg IC 56124/5 Oleńka.



Podczas obowiązywania wakacyjnej korekty rozkładu jazdy zarządca infrastruktury dalej będzie prowadził modernizację linii kolejowej 38 na odcinku Ełk – Korsze, skutkującą przerwą w ruchu.

Na trasie Olsztyn Główny – Kętrzyn – Giżycko nadal obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Obejmie ona pociągi IC 56102/65102 Mamry oraz IC 1520/5328 Warmia. Utrzymana zostanie jazda trasą okrężną przez Szczytno oraz Pisz pociągów IC 18104/81104 Rybak i TLK 15102/51102 Biebrza.



W okresie wprowadzania nowej korekty rozkładu jazdy do dyspozycji pasażerów,

na największych dworcach w Polsce, będą informatorzy mobilni. Pomogą oni podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

Źródło: PKP Intercity