Chcą uśpić 4 miliony psów

Protesty przeciwko planowanemu przez władze Turcji uśpieniu milionów bezpańskich psów odbyły się w wielu miastach Turcji, m.in. w Stambule, gdzie w akcji wzięło udział ok. 5 tys. osób.

"Nie zabijaj, żyj i pozwól żyć", "Jedynym rozwiązaniem jest sterylizacja" - to niektóre z haseł na plakatach uczestników czterogodzinnego protestu, który odbył się w niedzielę w Stambule.

Obrońca praw zwierząt Ali Toroz ocenił, że autorzy przepisów sięgają po pojedyncze incydenty, by usprawiedliwiać usypianie psów. "Uwypuklono smutne, pojedyncze przypadki. Wykorzystano je jako wytłumaczenie. Ale jeśli przyjrzymy się im uważniej, zobaczymy, że wszystkim można było zapobiec. Nie można psów demonizować, zabijać przez te odosobnione przypadki" - powiedział.

Usypianie bezpańskich psów to: barbarzyństwo konieczność pokaż wyniki »

Projekt ustawy przygotowywanej przez rządzącą Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) zakłada, że bezpańskie psy będą fotografowane i prezentowane na stronie internetowej rządu, za której pośrednictwem będzie można je adoptować. Jeśli w ciągu 30 dni zwierzę nie znajdzie domu, ma zostać uśpione.

Władze powołują się na względy bezpieczeństwa, podkreślając, że w kraju dochodzi do ataków bezpańskich psów na ludzi. AKP argumentuje, że obecny system sterylizacji nie wystarcza - pisze Hurriyet Daily News. Partia zwraca uwagę na wysokie koszty tych zabiegów, brak miejsc w schroniskach i kłopoty z koordynacją działań między ministerstwami.

W ubiegłym tygodniu projekt został skierowany do parlamentu.

Krytycy oceniają rozwiązanie jako niehumanitarne i opowiadają się za przeznaczeniem środków na skuteczniejsze programy sterylizacji psów oraz promowanie w społeczeństwie odpowiedzialności wobec zwierząt domowych.

Trudno stwierdzić, ile bezpańskich psów żyje w Turcji, jednak według oficjalnych szacunków, które przytoczył serwis Bianet, mowa jest o co najmniej 10 mln czworonogów. Z kolei władze w minionym tygodniu poinformowały o 4 mln psów żyjących na ulicy. W samym Stambule może ich być ok. 400 tysięcy.

Natalia Dziurdzińska (PAP)