Kwietniowy boom budowlany

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli w kwietniu 2024 r. deweloperzy wzrosła o 80,2 proc. rdr, a mdm spadła o 20,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analiza danych podanych przez GUS

Rekordowy wzrost nowych budów: W kwietniu 2024 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 12.581 mieszkań, co stanowi aż 80,2% wzrost w porównaniu do kwietnia 2023 roku. To pokazuje znaczący boom w sektorze budownictwa mieszkaniowego, mimo że w porównaniu do marca 2024 roku liczba ta spadła o 20,2%.

Mieszkania oddane do użytkowania: Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w kwietniu 2024 roku wyniosła 9.771, co oznacza spadek o 4% rdr i 13,7% mdm. Jest to wyraźny kontrast w porównaniu do dynamicznego wzrostu nowych budów.



Pozwolenia na budowę: W kwietniu 2024 roku wydano pozwolenia na budowę 16.997 mieszkań, co oznacza wzrost o 18,1% rdr, ale spadek o 14,7% mdm. Wzrost liczby wydanych pozwoleń wskazuje na pozytywne perspektywy dla przyszłych inwestycji.

Podsumowanie okresu styczeń-kwiecień 2024: W pierwszych czterech miesiącach 2024 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 54.575 mieszkań, co stanowi wzrost o 79,5% rdr. Mieszkań oddanych do użytkowania było 39.201, co oznacza niewielki spadek o 3,4% rdr. Liczba wydanych pozwoleń na budowę wyniosła 67.025, co jest wzrostem o 36,8% rdr.

Wnioski

Dane GUS za kwiecień 2024 roku ukazują znaczący wzrost aktywności deweloperów, zwłaszcza w zakresie rozpoczynania nowych budów. Pomimo spadków w porównaniu do poprzedniego miesiąca, trend roczny wskazuje na dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce. To dobra wiadomość zarówno dla sektora budowlanego, jak i dla osób poszukujących nowych mieszkań.

red./(PAP Biznes)

bm