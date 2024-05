Gniezno pod wodą. Miasto oszacuje straty

We wtorek rozpocznie się szacowanie strat i sprzątanie miasta po nawałnicy i gradobiciu, jakie wystąpiły w poniedziałek w wielkopolskim Gnieźnie - poinformował tamtejszy magistrat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Urząd zapewnił, że dostawy wody do picia dla mieszkańców nie są zagrożone.

Burza połączona z intensywnymi opadami deszczu i gradu, przeszła nad Gnieznem około południa. Na zdjęciach publikowanych m.in. przez lokalne redakcje i mieszkańców w mediach społecznościowych widać ulice miasta, które są białe od gradu. Z powodu intensywnych opadów wiele ulic i budynków, w tym szpital, zostało zalanych.

W przesłanym PAP po posiedzeniu sztabu kryzysowego komunikacie, gnieźnieński magistrat poinformował, że do godz. 17 straż pożarna miała do zweryfikowania 270 zgłoszeń związanych z usunięciem skutków nawałnicy. "Nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o wodę pitną, czy do użytku w gospodarstwach domowych. Nie nastąpi także przerwa w dostawie ciepła" - zaznaczono w informacji.

W komunikacie podano, że szacowanie strat spowodowanych nawałnicą rozpocznie się we wtorek, a prezydent Gniezna powołał w tym celu zespół, na którego czele stanął sekretarz Urzędu Miejskiego Tomasz Gadziński. "Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w ciągu kilku najbliższych dni dokonają wizji lokalnej i ocenią poziom strat na drogach gminnych i powiatowych" - dodano.

W wyniku gwałtownych opadów i gradobicia, do wtorkowego popołudnia będzie zamknięty przejazd zalaną obecnie ul. Pod Trzema Mostami. Także z powodu usuwania skutków nawałnicy nieczynna będzie filia Żłobka Miejskiego oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3.

Gnieźnieński park miejski jest obecnie zamknięty dla mieszkańców. W komunikacie magistratu podano, że zalane wodą alejki parkowe mogą być niebezpieczne dla spacerowiczów. "Ta sama sytuacja tyczy się cmentarzy – ich zarządcy proszą o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum" - podkreślono w informacji.

Magistrat podał, że przez kilka najbliższych dni gnieźnieńską policję w patrolowaniu miasta wesprą funkcjonariusze skierowani przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Z kolei w akcji sprzątania miasta wezmą udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i harcerze.

"Uprasza się mieszkańców o szczególną ostrożność przy ponownym uruchamianiu prądu, szczególnie w miejscach, gdzie nastąpiło zalanie skrzynek elektrycznych" - zaapelowano w komunikacie.

Z kolei gnieźnieńska policja zaapelowała do mieszkańców, by dopilnowali, aby dzieci i młodzież nie wchodziły do parków. Funkcjonariusze poinformowali również, że kierowcy mogą odebrać utracone tablice rejestracyjne, przyniesione na gnieźnieńską komendę przez mieszkańców miasta.

