Koniec opłat na A4 Katowice-Kraków? Kiedy to nastąpi?

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że w 2027 roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem przejdzie pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Co to oznacza dla kierowców?

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że w 2027 roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem przejdzie pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). To świetna wiadomość dla kierowców samochodów osobowych i motocykli, którzy od tego momentu nie będą musieli płacić za przejazd tym odcinkiem.

Koniec koncesji na A4 Katowice-Kraków

Rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury, Anna Szumańska, ogłosiła, że umowa koncesyjna na budowę i eksploatację odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem, zawarta ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska SA, dobiegnie końca w 2027 roku. Co istotne, nie planuje się kontynuacji współpracy z prywatnym zarządcą.

Po przejęciu przez GDDKiA, ten fragment autostrady A4 będzie podlegał polityce poboru opłat obowiązującej na innych państwowych autostradach. W rezultacie kierowcy samochodów osobowych i motocykli będą mogli korzystać z tej trasy bezpłatnie.

Bez opłat od 2027 roku

Obecnie, od kwietnia, za pokonanie niemal 60-kilometrowego odcinka autostrady A4 trzeba zapłacić 32 zł, przy czym na każdym z dwóch punktów poboru opłat, w Mysłowicach i Balicach, kierowcy muszą uiścić po 16 zł.

Rafał Czechowski, jako rzecznik Stalexportu Autostrady Małopolskiej, podkreślił, że zgodnie z umową koncesyjną, odcinek A4 Katowice-Kraków musi być przekazany stronie publicznej w doskonałym stanie technicznym. Jest to związane z intensywnymi pracami utrzymaniowymi, budowlanymi i remontowymi przez ostatnie trzy lata obowiązywania umowy. Czechowski zaznaczył również, że w ostatnich dwóch latach zanotowano znaczny wzrost kosztów usług budowlanych oraz cen asfaltu.

Od lipca zeszłego roku, kierujący samochodami osobowymi, motocyklami oraz pojazdami o masie całkowitej do 3,5 tony nie są zobligowani do opłacania przejazdu na autostradach podlegających Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dotyczy to fragmentów A2 między Koninem a Strykowem oraz A4 pomiędzy Wrocławiem a Sośnicą.



źródło: next.gazeta.pl



bm