Co dalej z CPK? Andrzej Duda zdradza

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że szef rządu Donald Tusk poinformował go o zamiarze kontynuacji projektu budowy CPK z korektami w planowej sieci kolejowej. Podkreślił, że powstanie CPK jest absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o zapewnienie Polsce bezpieczeństwa

Duda o informacje w sprawie realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) był pytany podczas konferencji prasowej w Rzymie.

Jak poinformował, premier Donald Tusk przekazał mu, że rząd chce kontynuować inwestycję z korektami w planowanej sieci kolejowej.

Prezydent podkreślił, że CPK ma znaczenie nie tylko ze względu na rozwój transportu lotniczego i dodatkowej komunikacji drogowej i kolejowej, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa Polski.

"To będzie jedyne lotnisko w Polsce, które będzie w stanie, w tak szybkim tempie przyjąć tak poważne siły sojusznicze największymi samolotami, które będą dostarczane do Polski, gdyby zaszła taka potrzeba. To lotnisko z punktu widzenia amerykańskich ekspertów od spraw bezpieczeństwa, generałów, ale także z innych państw NATO, z którymi rozmawiałem jest po prostu absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o zapewnienie nam bezpieczeństwa" – tłumaczył.

Duda zadeklarował, że w tej sprawie będzie trzymał rękę na pulsie i nie odpuści tego tematu.

Prezydent przyznał, że otrzymuje niepokojące informacje dotyczące m.in. unieważniania przetargów dot. modernizacji portów w Gdyni i Gdańsku, w tym głębokowodnych podejść do terminali.

"Trzeba się temu dobrze przyglądać, bo to również były działania zaplanowane przez poprzedni rząd w ramach działań rozwojowych w Polsce. Pamiętajmy, że to także jest budowa tzw. czwartego portu RP w Elblągu, która musi być realizowana. Tam również są potrzebne pilne prace, jak budowa toru wodnego i sama modernizacja. To jest dziś absolutnie w żywotnym polskim interesie rozwojowym, nie tylko tej części RP, ale całej Polski" – przekonywał.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

PAP/red.