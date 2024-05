Pamiątki po księżnej Daisy po prawie 100 latach wróciły na Zamek Książ

Klejnoty i pamiętnik księżnej Daisy wróciły do Wałbrzycha. To dar rodziny arystokratki, która niemal sto lat temu mieszkała w Zamku Książ. Przedstawiciele zamku poinformowali, że przedmioty zostaną zaprezentowane 28 czerwca, w 151. urodziny księżnej.

Między 1993 a 2007 rokiem książę Bolko von Pless zdeponował w Muzeum Zamkowym w Pszczynie na Górnym Śląsku liczne pamiątki rodzinne. Wśród nich była m.in. laska spacerowa wysadzana drogimi kamieniami i pierwszy tom rękopisu pamiętnika księżnej Daisy von Pless z lat 1894-1896. Jak informuje Mateusz Mykytyszyn z Zamku Książ, "w wydanych na dwa miesiące przed śmiercią +Wspomnieniach Śląskiego Księcia+ zadeklarował on jednak wolę transferu pamiątek po słynnej babci do Książa". Decyzję o powrocie zabytków podjęły spadkobierczynie księcia - hrabianka Felicitas von Hochberg i księżna Marie Elisabeth von Pless. Przedmioty zostały przywiezione do Książa w środę 15 maja.

"Dzięki decyzji Księżnej Lilli oraz prawnuczki Daisy, Felicitas von Hochberg, te wyjątkowe przedmioty będzie można już wkrótce oglądać w Zamku Książ. Dziękujemy Muzeum Zamkowemu w Pszczynie za profesjonalne przyjęcie" - powiedziała Anna Żabska, prezeska Zamku Książ w Wałbrzychu.

Pamiątki po księżnej Daisy zostaną zaprezentowane 28 czerwca, w dniu 151. rocznicy jej urodzin.

"Bardzo cieszę się na moją wizytę w Wałbrzychu pod koniec czerwca, gdzie będziemy wspólnie świętować ten historyczny sukces" - powiedziała hrabianka Felicitas von Hochberg.

Biogram

Księżna Daisy (wł. Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless) urodziła się 28 czerwca 1873 w hrabstwie Denbighshire w Walii, zm. 29 czerwca 1943 w Wałbrzychu. Była filantropką, autorką pamiętników. Źródło: PAP