Przecieki informacji w sprawie zamachu. Kto za tym stoi?

„W związku z zabójstwem premiera Roberta Fico zaobserwowaliśmy powtarzające się wycieki informacji z organów państwowych. Opublikowały je anonimowe serwisy, które nie mogą dysponować takimi danymi” – twierdzi organizacja pozarządowa na portalu społecznościowym.

„To nie tylko nazwisko zamachowca, ale także jego zeznania nagrane telefonem komórkowym, prawdopodobnie przez funkcjonariusza Policji po zatrzymaniu, czy nawet zaświadczenie lekarskie opisujące stan zdrowia premiera” – czytamy na stronie na Facebooku.

Organizacja wyraziła zaniepokojenie faktem, że tak wrażliwe informacje wyciekły do opinii publicznej, co może wskazywać na poważne braki w bezpieczeństwie i procedurach państwowych. W odpowiedzi na te przecieki, władze zapowiedziały dokładne śledztwo mające na celu ustalenie, jak doszło do wycieku oraz kto za niego odpowiada.

Według opisującego sprawę profilu Hoaxy a podvody, taki szybki wyciek informacji wskazuje na koordynację wycieku przez osoby lub instytucje, które legalnie je posiadają oraz realizację celu poprzez nielegalne rozpowszechnianie tych wiadomości. Na koniec autorzy apelują o przekazywanie informacji tylko ze źródeł rządowych.