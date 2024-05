Te zamachy zmieniły świat. Przyczyny niektórych są niejasne do dziś

Zamachy jako polityczna broń to zjawisko, które od wieków odgrywało istotną rolę w historii polityki. Zamachy mogą mieć różne formy, w tym zabójstwa polityczne, zamachy bombowe, ataki z użyciem broni palnej, a także bardziej subtelne metody, takie jak trucizna.

Zamachy odebrały życie wielu politykom na przestrzeni dziejów. Oto kilka najbardziej znaczących zabóstw:

Juliusz Cezar (44 p.n.e.) - Rzymski dyktator został zamordowany przez grupę senatorów pod przewodnictwem Brutusa i Kasjusza. Jego śmierć oznaczała punkt zwrotny w historii Rzymu, prowadząc do końca Republiki Rzymskiej i powstania Cesarstwa Rzymskiego.

Abraham Lincoln (1865) - 16. prezydent Stanów Zjednoczonych został zastrzelony przez Johna Wilkesa Bootha podczas przedstawienia w Ford's Theatre w Waszyngtonie. Jego śmierć nastąpiła kilka dni po zakończeniu wojny secesyjnej.

Arcyksiążę Franciszek Ferdynand (1914) - Jego zabójstwo w Sarajewie przez Gavrilo Principa, bośniackiego Serba, jest często uważane za iskrę, która zapoczątkowała I wojnę światową.

Mahatma Gandhi (1948) - Lider ruchu niepodległościowego Indii został zamordowany przez Nathurama Godse, hinduskiego nacjonalistę, w Nowym Delhi. Śmierć Gandhiego była wielkim szokiem dla Indii i świata.

John F. Kennedy (1963) - 35. prezydent Stanów Zjednoczonych został zamordowany przez Lee Harveya Oswalda podczas jazdy w kolumnie samochodowej w Dallas w Teksasie. Jego śmierć pozostaje przedmiotem licznych teorii spiskowych.

Martin Luther King Jr. (1968) - Amerykański lider ruchu praw obywatelskich został zamordowany przez Jamesa Earla Raya w Memphis w Tennessee. Jego zabójstwo wywołało masowe zamieszki i żałobę w całych Stanach Zjednoczonych.

Robert F. Kennedy (1968) - Młodszy brat Johna F. Kennedy'ego i kandydat na prezydenta został zamordowany przez Sirhana Sirhana w Los Angeles w Kalifornii, krótko po wygranej w prawyborach w Kalifornii.

Indira Gandhi (1984) - Premier Indii została zamordowana przez swoich sikhijskich ochroniarzy w odwecie za atak na Złotą Świątynię podczas operacji Blue Star.

Anwar Sadat (1981) - Prezydent Egiptu został zamordowany przez członków Egipskiego Islamskiego Dżihadu podczas parady wojskowej w Kairze. Jego śmierć nastąpiła po podpisaniu porozumień z Camp David, które doprowadziły do pokoju między Egiptem a Izraelem.

Olof Palme (1986), szwedzki polityk i premier, został zastrzelony w nocy 28 lutego 1986 roku, gdy wracał z kina ze swoją żoną Lisbeth bez ochrony osobistej

Icchak Rabin (1995) - Premier Izraela został zamordowany przez Yigala Amira, izraelskiego prawicowego ekstremistę, podczas wiecu pokojowego w Tel Awiwie. Zabójstwo Rabina było poważnym ciosem dla procesu pokojowego izraelsko-palestyńskiego.

Shinzo Abe (2022) - były premier Japonii, zginął 8 lipca 2022 roku w wyniku zamachu. Został postrzelony podczas wygłaszania przemówienia wyborczego w Nara, Japonia. Napastnik użył improwizowanej broni palnej, a Abe odniósł krytyczne obrażenia, które doprowadziły do jego śmierci niedługo po przewiezieniu go do szpitala.

Te zamachy miały głęboki wpływ na ich kraje i na historię świata. Niestety agresja we współczesnej polityce i coraz większa frustracja społeczna będzie dla klasy politycznej coraz większym wyzwaniem, z którym będzie musiała się zmierzyć, by zapobiec takim sytuacjom, jak ta w Handlovej, w przyszłości.