Noc Muzeów 2024. Muzeum Warmii i Mazur

To doskonała okazja aby poznać muzealne ciekawostki w niecodzienny sposób. To czas, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia przyciągające tłumy.

Noc Muzeów to świetna okazja do spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi w nietypowy sposób. Zachęcamy do obcowania ze sztuką i odkrywania nowych miejsc, poszerzając wiedzę oraz poznając historię.

OLSZTYŃSKI ZAMEK

W programie:

19.00

Uroczyste otwarcie

19.30

„Prawdziwa historia jednorożca - spotkanie z dziećmi” Barbara Ciukszo.

O jednorożcach i innych jednorogich zwierzętach w historii sztuki- Sala Kromera.

Zapraszamy dzieci (w wieku od 5 do ∞ lat) na spotkanie z najsłynniejszymi i najpiękniejszymi jednorożcami w dziejach sztuki, a także z ich krewnymi – zwierzętami z jednym rogiem.

Czy jednorożec to miłe stworzenie? Kim jest jedyna osoba na świecie, która potrafi go schwytać? Do czego ludziom potrzebny był jego róg? Czy można wypatrzyć go wśród gwiazd na nocnym niebie? Gdzie w Polsce można spotkać jednorożce? Czy to prawda, że w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie mieszka jednorożcowa rodzina? – na te i inne pytania odpowie Barbara Ciukszo, asystentka w Dziale Sztuki Współczesnej.

Prosimy: przynieście ze sobą swoje ulubione jednorożce i innych jednorogich przyjaciół! Zapoznamy się i zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie.

19:45

Oprowadzanie kuratorskie „W damskiej gotowalni” Anna Malinowska

Gotowalnia była prywatnym sanktuarium urody, w którym pani domu wykonywała szereg czynności przed pokazaniem się innym. Tutaj robiła toaletę, upiększała ciało oraz... korzystała z nocnika. Do wyposażenia gotowalni należała przede wszystkim elegancka drewniana toaletka z szufladkami i lustrem pośrodku. Wszystkie przedmioty ustawione na blacie musiały być jak najlepszej jakości i utrzymane w nienagannej czystości. Tylko najbogatsze przedstawicielki płci pięknej mogły pozwolić sobie na osobną, w pełni umeblowaną gotowalnię. W przypadku mniej zamożnych pań, w poradnikach zalecano wstawienie toaletki do sypialni.

20.30

„ Ze szklanej płyty na fotograficzną błonę. Krótka historia pewnego wynalazku”

Magdalena Wałkuska – Sala Kromera

W zbiorach Archiwum Fotograficznego Muzeum Warmii i Mazur znajduje się kilka tysięcy szklanych płyt oraz ponad sto tysięcy negatywów wykonanych przy użyciu błony fotograficznej. W dobie cyfrowej, oba wynalazki są od dawna świadectwem przeszłości, reliktem stopniowego rozwoju technologii tworzenia materiałów, umożliwiających nam otrzymanie fotografii. Cóż musiało się wydarzyć, by ciężka, nieporęczna i wrażliwa na uszkodzenia płyta została wyparta przez elastyczny, zwijający się w rolkę materiał, który zrewolucjonizował sztukę „malowania światłem”? Opuśćmy na chwilę nasz region, przenieśmy się w czasie i udajmy do świata: wynalazców, patentów, pomysłowości i rywalizacji.

21.30

„Prawdziwa historia jednorożca - spotkanie z dziećmi” Barbara Ciukszo.

O jednorożcach i innych jednorogich zwierzętach w historii sztuki - Sala Kromera

22:00

Koncert zespołu Veratus

Veratus to zespół muzyki średniowiecznej, grający utwory od XII do XV wieku, na który składa się siedmioro muzyków zafascynowanych brzmieniami średniowiecznymi i folkowymi. Członkowie zespołu, od najmłodszych lat związani ze światem muzyki dawnej, uczestniczyli w wielu festiwalach i konkursach w kraju i za granicą.

Ich aranżacje oddają autentyczny, niepowtarzalny klimat średniowiecza, gdyż wykonywane są w oryginalnych językach: staroangielskim, starofrancuskim, staronordyckim i po łacinie, ale przede wszystkim unikalności nadaje im fakt, że wybrzmiewają na replikach instrumentów z epoki stworzonych przez członka zespołu i zdolnego lutnika - Tomasza Czypula.

Obóz rycerski na dziedzińcu a w nim pokazy, tańce, gry i zabawy - Konwent św. Piotra z Olsztynka.

Przebieralnia strojów historycznych

Olsztyn widziany nocą - wejście na wieżę ( grupy do 15 osób, ostatnie wejście o 22.45)

Samodzielne bicie monety (żetony w cenie 5 zł do nabycia w kasie)

Quiz z nagrodami

Warsztaty plastyczne: Gwieździsta noc Kopernika, Zamek nocą, pamiątkowa przypinka

Pokaz 9 Olsztyńskiego Batalionu Dowodzenia



Aktualne wystawy w olsztyńskim zamku:



"Współistotny. Wizerunek Chrystusa w sztuce: ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur"

„Wnętrza stylowe od baroku do secesji”

„Portret holenderski XVII wieku z galerii rodu zu Dohna”

„Utkana opowieść. Warmińskie i mazurskie tkaniny ludowe”

„Olsztyn filmowy”

„W damskiej gotowalni”

„Kopernik- mieszkaniec olsztyńskiego zamku”

wystawa plenerowa "Księgozbiory przedwojenne w bibliotekach olsztyńskich"



MUZEUM PRZYRODY

godz. 19.00-23.00

W programie:

Nocne zwiedzanie Muzeum Przyrody

Warsztaty rodzinne „Żyjący świat jezior Warmii i Mazur”

Warsztaty plastyczne „Nad jeziorem”

Gry i zabawy w parku przy Muzeum Przyrody

19.30 - "Podwodny świat Warmii i Mazur" - spotkanie autorskie z fotografikiem przyrody Jeremiuszem Dutkiewiczem

21.15 - Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Żyjący świat jezior Warmii i Mazur” Martyna Kozłowska kierownik Muzeum Przyrody

DOM GAZETY OLSZTYŃSKIEJ

godz. 19.00-23.00

„Kocha, lubi, szanuje..” – magiczna noc w Domu „Gazety Olsztyńskiej”

Od wieków młodzi ludzie starali się na wszelkie możliwe sposoby uchylić rąbka tajemnicy, by dowiedzieć się czy, i jak prędko wyjdą za mąż. Wierzono, że dzięki odpowiednim przepowiedniom poznają imię, zawód czy charakter swojej przyszłej miłości. Nie inaczej było na Warmii, gdzie wróżby matrymonialne były aktywną formą poszukiwania wiedzy o przyszłym życiu.

W programie:

Warmińskie wróżby (rzucanie wianków, puszczanie skorupek orzechów na wodę,

losowanie piórek oraz koło fortuny)

Zwiedzanie aktualnych wystaw „Na ślubnym kobiercu”

ZAMEK w LIDZBARKU WARMIŃSKIM

godz. 19.00-23.00

"Poloneza czas zacząć..."

W programie:

19.00 - Polonez w wykonaniu ZTL „Perła Warmii” - dziedziniec

19.40 Teatr Dorosły ,, Satyrycznie u biskupa Krasickiego'' / Wielki Refektarz

20.00 – 22.00 - Pokazy fechtunku połączone z warsztatami, Schola Gladiatores Heilsbergensis / dziedziniec

20.00 i 20.45 - Doświadczenie teatralne z SZAFĄ pt. „Chirurgiczna precyzja Barańczaka” / Galeria na Poddaszu

20.00 – 23.00 – Fotograficzne atelier / hol zamkowy

20.00 – 21.00 RUMBARBARUM – sadzimy ogródek biskupa Krasickiego / międzymurze zachodnie

20.00 – 21.00 – Szambelanowa biskupiego dworu – opowieść o pracy służby zamkowej

/ Letni refektarz

21.00 i 22.00 – gra: Poszukiwanie skarbu DRAGONA

Krużganki / przyziemie

Kompot z rabarbaru, Babki Zielarki z Blanek, Specjały pani Jadwigi

MUZEUM MAZURSKIE w SZCZYTNIE

godz. 19.00-23.00

W programie:

20.00

Warsztaty plastyczne (wykonywanie kwiatów kurpiowskich z bibuły, malowanie mazurskich kafli piecowych)

Degustacja wypieków mazurskich i kurpiowskich przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z gm. Rozogi

21.00 – 21.45 koncert zespołów ludowych z Rozóg – prezentacja pieśni mazurskich i kurpiowskich

Zwiedzanie aktualnych wystaw:

„Robert Budzinski. Zapomniany artysta z Prus Wschodnich”

„Historia Szczytna i okolic. Od pradziejów do współczesności”

„Kultura ludowa Mazurów”

„Ludowe kafle mazurskie – największa wystawa kafli piecowych na Warmii i Mazurach”

MUZEUM w MRĄGOWIE

godz. 19.00-24.00

W programie:

19.00 – zwiedzanie wystaw z przewodnikiem

20.00 – indywidualne zwiedzanie

21.00 – Spektakl plenerowy „Legenda o herbie miejskim” – z udziałem mieszkańców. Pasaż Jana Pawła II przed Ratuszem Miejskim

22.30 – „Duchy Muzeum” - zwiedzanie wystaw z motywem przewodnim „Legendarnej Matyldy”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu i poznania naszego muzeum w zupełnie inny sposób. Gwarantujemy, że będzie to noc pełna wrażeń i inspiracji.

Wstęp wolny.