Polacy kupują tanie samochody - auta do 50 tysięcy złotych szybko znikają z rynku

Analiza kondycji rynku i nastrojów konsumenckich od początku 2024 roku jest zgodna z optymistycznymi prognozami ekspertów. Ożywienie w motoryzacji widać zarówno w podaży, jak i w popycie - co potwierdza nie tylko najwyższy od lat poziom rejestracji samochodów w pierwszym kwartale roku, ale też duża aktywność poszukujących samochody.

Prawie 10% Polaków planuje kupić samochód w ciągu najbliższego roku



Według informacji CEPiK w Polsce prawo jazdy posiada ponad 22 miliony osób, a tylko w pierwszym kwartale 2024 wydano ponad 84 tysiące takich dokumentów. Wielu kierowców rozgląda się za samochodem do zakupu w najbliższej przyszłości. W przeprowadzanej przez GUS co kwartał ankiecie aż 9,7% respondentów zadeklarowało taki zamiar w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Deklaracje już potwierdzają się w rejestracjach - w pierwszym kwartale 2024 roku zarejestrowano o ponad 1 więcej pojazdów niż w tym samym okresie rok wcześniej.

33% więcej ruchu na OTOMOTO



Sprzedaż detaliczna pojazdów w Polsce rośnie (w marcu tego roku była wyższa o 13,5% w porównaniu do tego samego miesiąca w 2023 roku), a poprzedzają ją aktywne poszukiwania samochodów. Ruch na platformie OTOMOTO w styczniu tego roku był aż o 33% wyższy niż w grudniu 2023 r. Zainteresowani zakupem samochodu szybko przechodzą do realizacji planu, co przejawia się w większej liczbie bezpośrednich interakcji ze sprzedającymi za pośrednictwem platformy. Telefon do sprzedających, wysłanie wiadomości SMS czy rozmowę na czacie na platformie w marcu tego roku zainicjowało o 12,5% więcej kupujących niż rok wcześniej.

Wybór pojazdów większy o 20%



Analiza dziennych statystyk aktywnych ogłoszeń na OTOMOTO wskazuje, że poszukujący pojazdów w marcu tego roku mogli przeszukiwać aż o ? więcej ogłoszeń niż w analogicznym okresie rok temu. Wyższa podaż utrzymuje się - obecnie wyboru samochodu można dokonywać przeszukując ponad 250 tysięcy ogłoszeń. To rekordowy poziom aktywnych ofert od czerwca 2020 r.

Szczególnie wysokim zainteresowaniem cieszą się samochody w najniższych przedziałach cenowych - do 50 tysięcy złotych. Porównując ostatni kwartał 2023 roku z pierwszymi trzema miesiącami 2024 roku widać, że modeli mieszczących się w tym kryterium wartości można było znaleźć o 2,5 p.p. więcej. Jednakże względu na duże zainteresowanie właśnie takimi samochodami, w dziennych statystykach ogłoszeń nie widać, żeby najtańsze samochody stanowiły większość – „upolowanie” perełki w dobrej cenie jest więc dużym wyzwaniem.



Źródło informacji: OTOMOTO