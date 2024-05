Trwa okres lęgowy bocianów. Odchowanie młodych to spore wyzwanie dla rodziców

Pierwsze jajka w pojawiły się w bocianich gniazdach wzdłuż Warty w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Teraz przez miesiąc bocianie pary będą na zmianę je wysiadywać. Odchowanie młodych to spore wyzwanie dla rodziców – powiedział Michał Bielewicz z RDOŚ.

Okres lęgowy bocianów trwa od kwietnia do lipca. Oboje rodzice opiekują się pisklętami w gnieździe przez niemal dwa miesiące.

— Odchowanie młodych bocianów to spore wyzwanie dla rodziców, a wykarmienie przykładowo czterech takich głodomorów nie jest wcale taką łatwą sprawą, dlatego, aby się to udało, to taka bociania rodzina musi mieć wokół gniazda bogatą bazę żywieniową — opisał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Wyjaśnił, że dla bocianów najbardziej atrakcyjne żywieniowo są łąki, pastwiska i rozlewiska.

—To właśnie na takich terenach bociany znajdują najwięcej pokarmu dla siebie i dla młodych — dodał. Bociany żywią się płazami, drobnymi bezkręgowcami, dużymi owadami, drobnymi gryzoniami i gadami.

Samice bocianów składają najczęściej od 3 do 5 jaj, które na zmianę z samcem wysiadują przez około 34 dni.

— Przy sprzyjających warunkach pogodowych i pokarmowych faktycznie uda się rodzicom wychować cztery, czy pięć młodych. Ale w momencie, kiedy dochodzi do załamania pogody, trudniej jest znaleźć pokarm to wtedy niestety, ale młode bociany albo giną, albo są przez rodziców z gniazda usuwane — powiedział.

Bociany, które na przykład muszą wychować 4 pisklęta, dostarczają im około 3 kilogramów pożywienia dziennie. W pierwszych dniach życia młode bociany odżywiane są głównie dżdżownicami.

— Bociany są cały czas pod opieką ornitologów, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i przyrodników. Są regiony, gdzie bociany zostały objęte monitoringiem. Warto też pamiętać, że w tym roku odbywa się spis bocianów w całym kraju — podsumował Bielewicz.

PAP/GO