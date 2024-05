Rekordowa liczba kolizji z udziałem leśnych zwierząt? Policjanci z powiatu olsztyńskiego odnotowali 6 kolizji w ciągu weekendu

W trakcie minionego weekendu (10/12 maja) policjanci odnotowali 6 zdarzeń drogowych z udziałem leśnych zwierząt, do których doszło na terenie powiatu olsztyńskiego.

Na szczęście w wyniku tych zdarzeń żadna z osób nie została ranna. Należy jednak pamiętać, że zderzenie z sarną, dzikiem lub łosiem może okazać się tragiczne w skutkach.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przypominają podstawowe zasady poruszania się po drogach, w miejscach, gdzie może występować leśna zwierzyna.

Znak ten ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt. Zobowiązuje również do zachowania szczególnej ostrożności. Umieszcza się go w miejscach, w których dziko żyjące zwierzęta często przekraczają drogę. Widząc taki znak, powinniśmy przede wszystkim zwolnić i bacznie przyglądać się temu, co dzieje się nie tylko na drodze, ale również na poboczach, by w razie zagrożenia móc szybko zareagować.

W przypadku zderzenia z dziką zwierzyną należy:

— zadbać o swoje bezpieczeństwo i zabezpieczyć miejsce zdarzenia,

— w miarę możliwości zjechać na pobocze, włączyć światła awaryjne i wystawić trójkąt ostrzegawczy,

— jeśli są osoby ranne, udzielić im pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwać na miejsce służby,

— w żadnym wypadku nie powinniśmy dotykać ani zbliżać się do rannego zwierzęcia. W wyniku szoku może być agresywne i zrobić nam krzywdę, może być również chore.