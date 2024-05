Pod Pręgierzem protestują przeciwko wejściu armii izraelskiej do Rafah

Antyizraelskie protesty odbywają się na całym świecie. W tym tygodniu nasiliły się w ośrodkach uniwersyteckich w USA i w Europie. Ostatnie burzliwe protesty miał miejsce w Belgii i Holandii. We Wrocławiu niewielka grupa studentów demonstrowała pokojowo Pod Pręgierzem na Rynku.

Zabezpieczał ich patrol policyjny uzbrojony w długą broń. Na plakatach mieli m.in. hasła:

-Wzywamy do zawieszenia ludobójstwa w Rafah,

-Nie odwracaj wzroku od ludobójstwa,

- Izrael zrzucił biały fosfor na Rafah,

-Wszystkie oczy na Rafah,

-1,4 mln Palestyńczykom grozi zagłada w wyniku izraelskich bombardowań.

Jak podały w środę 8 maja agencje prasowe prezydent USA Joe Biden po raz pierwszy publicznie ostrzegł Izrael, że Stany Zjednoczone przestaną dostarczać mu broń, jeśli siły izraelskie dokonają inwazji na miasto Rafah w Strefie Gazy.

Postawiłem sprawę jasno. Jeśli armia izraelska wejdzie do Rafah - jeszcze nie weszła, ale gdyby weszła - to nie będziemy dostarczać Izraelowi broni, której używa się do ataku na miasta - powiedział prezydent USA w wywiadzie dla CNN.