W wodociągach w Lewinie Kłodzkim wykryto bakterię zgorzeli gazowej

W wodociągach gminy Lewin Kłodzki na Dolnym Śląsku sanepid wykrył bakterię zgorzeli gazowej. Woda nie nadaje się do spożycia ani do mycia, lecz jedynie do celów sanitarnych – przestrzegła mieszkańców w komunikacie wójt gminy Joanna Klimek-Szymanowicz.

Według komunikatu umieszczonego w środę na stronie internetowej gminy Lewin Kłodzki badanie przeprowadzone przez kłodzki sanepid wykazały, że w wodzie dostarczanej do gminy wodociągami są laseczki zgorzeli gazowej. Przez to woda nie nadaje się do spożycia, lecz jedynie do celów sanitarnych, czyli do utrzymania bieżącej czystości i spłukiwania toalet. Wody skażonej bakterią zgorzeli gazowej nie można używać do kąpieli.

Wójt gminy Lewin Kłodzki Joanna Klimek-Szymanowicz poinformowała, że gmina zapewni mieszkańcom dostęp wody do spożycia do czasu odkażenia wodociągów.

Laseczki zgorzeli gazowej wywołują zatrucie pokarmowe, którego głównymi objawami są dolegliwości bólowe w nadbrzuszu, nudności i wodnista biegunka. Żródło: PAP