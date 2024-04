Rozważania na nabożeństwa majowe w Kościele katolickim będą dotyczyć ks. Popiełuszki

W maju w Kościele katolickim w Polsce odprawiane są nabożeństwa majowe, podczas których śpiewa się Litanię do Najświętszej Maryi Panny.

Z okazji przypadającej w tym roku 40. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki rozważania na każdy dzień nabożeństwa będą dotyczyły życia i działalności polskiego męczennika.

"Zebrane historie ukazują 31 scen z codzienności ks. Jerzego, który każdego dnia swoją modlitwą i uczynkami sprawiał, że ludzie przeżywali prawdziwe rekolekcje" – poinformowano w broszurze zawierającej rozważania na tegoroczne nabożeństwa majowe w Kościele katolickim w Polsce.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko od 1980 r. był duszpasterzem Solidarności i ludzi pracy. W czasie stanu wojennego odprawiał comiesięczne msze święte za ojczyznę, gromadzące wokół kościoła św. Stanisława Kostki wielotysięczne tłumy. Występował w obronie internowanych, za co tępiła go komunistyczna propaganda i nękała Służba Bezpieczeństwa.

Ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 r. do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego ciało wrzucili oni do Wisły na wysokości tamy we Włocławku. Pogrzeb ks. Jerzego odbył się 3 listopada 1984 r. w Warszawie. Zgromadził około miliona osób.

Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 r. zaliczył ks. Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem Solidarności. Parafia św. Stanisława Kostki jest głównym miejscem kultu błogosławionego.

Pierwsza wersja Litanii do Najświętszej Maryi Panny powstała w XII wieku we Francji, ale nie zachowała się. Utrwaliła się wersja używana od pierwszej połowy XVI wieku w Loreto. Stąd nazwa litania loretańska. W 1587 r. papież Sykstus V związał z jej odmawianiem przywilej odpustu. W roku 1631 zakazano wprowadzania wszelkich zmian w litanii bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej, co wpłynęło na jej ujednolicenie i upowszechnienie.

20 czerwca 2020 r. Stolica Apostolska zatwierdziła nowe wezwania litanii loretańskiej, które w języku polskim brzmią: "Matko miłosierdzia" (po "Matko Kościoła"), "Matko nadziei" (po "Matko łaski Bożej"), "Pociecho migrantów" (po "Ucieczko grzesznych"). W Polsce nowe brzmienie litanii loretańskiej obowiązuje z dniem podjęcia uchwały przez Konferencję Episkopatu Polski, tzn. od 28 sierpnia 2020 r. W obecnym kształcie litania loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej.

PAP/red.