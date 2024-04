Grupa Żabka stawia na sprzedaż zbilansowanych posiłków

7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia pod egidą WHO. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Moje zdrowie, moje prawo”. Program „Porcja DobreGO!” Grupy Żabka jest ukierunkowany na ułatwienie klientom podejmowania bardziej świadomych decyzji żywieniowych. Jak zapewniają twórcy programu, w jego ramach oferowane są dania dostosowane do preferencji smakowych i różnych stylów życia konsumentów, pod względem objętości i składu stanowiące pełnowartościowy posiłek.

— W Żabce ułatwiamy klientom zmianę ich codziennych nawyków na lepsze – dla nich i dla planety. Mając na uwadze, że dobre żywienie jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na stan zdrowia i samopoczucie każdego z nas, postawiliśmy je w centrum naszych działań, które realizujemy w ramach filaru "Zrównoważony styl życia" naszej Strategii Odpowiedzialności — podkreśla Rafał Rudzki, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie Żabka.

Dodaje, że cztery obszary, na których aktualnie koncentruje się sieć handlowa, to m.in. promowanie produktów, które uzyskały ocenę Nutri-Score A, B lub C oraz tych oznakowanych tzw. czystą etykietą - pochodzenia roślinnego lub w stosunku do których zastosowano oświadczenia żywieniowe i zdrowotne zgodnie z przepisami unijnymi.

— Przykładem są inicjatywy takie jak program "Porcja DobreGO!", które mają ułatwić życie naszych klientów, dając im dodatkową wartość — mówi Rafał Rudzki.

"Porcja DobreGO!” z Żabki to stworzone we współpracy z dietetykiem wysokiej jakości dania gotowe i przekąski, zarówno charakterystyczne dla polskiej kuchni, jak i kuchni egzotycznych. Oznaczenie ,,Porcja DobreGO!” znajduje się na produktach marek własnych Żabki: Szamamm, HAPS! Dobra Karma czy Tomcio Paluch. Sukcesywnie wprowadzane są kolejne nowości produktowe.

Szamamm – to m.in. potrawy z min. 50-procentowym udziałem warzyw, Tomcio Paluch – to kanapki na pieczywie żytnim i proteinowym. Program obejmuje też napary herbaciane linii Wycisk oraz wybrane produkty w stuprocentowo roślinnej marce Plant Hunter. W produktach z jajkiem jako głównym składnikiem, zostały wyeliminowane jaja z chowu klatkowego. W ramach programu w 2024 r. została także rozszerzona linia płynnych przekąsek pod marką Foodini.

— Zdrowe odżywianie to dla większości z nas synonim dbania o siebie i swoich bliskich, a jednocześnie ogromne wyzwanie "Jak to wcielić w zwykłą codzienność?" Nie zawsze mamy odpowiednią wiedzę i czas, by zaczynając od kupna odpowiednich składników poprzez przechowywanie, po przygotowywanie, komponowanie i serwowanie, kierować się zawsze zasadami zdrowego, smacznego i racjonalnego żywienia — zaznacza Jakub Malec, Sustainable Food Manager w Grupie Żabka.

Ekspert wskazuje, że sieć Żabka czyni dobre żywienie zdecydowanie łatwiejszym, ponieważ posiada w asortymencie produkty marek własnych, które „są zarazem smaczne i zdrowe dzięki odpowiednim proporcjom w daniach gotowych, walorom odżywczym i zdrowotnym oraz jakości użytych składników”.

W sklepach Żabka pojawia się coraz więcej produktów z oznaczeniem „Porcja DobreGO!”. Kluczem do ich wyboru jest system Nutri-Score, którego oznaczenia znajdują się na wszystkich produktach marek własnych sieci. Posiłki i przekąski z naklejką „Porcja DobreGO!” posiadają najwyższe możliwe noty, czyli Nutri-Score A i B.

Z obecnie dostępnych opcji można wybrać na szybkie śniadanie np. kanapkę Tomcio Paluch z porem i jajkiem, na obiad - zupy Szamamm, np. krem pomidorowy ze śmietanką czy barszcz ukraiński. W ofercie znajdują się także gotowe dania główne – sałatka cezar czy makaronowa z kurczakiem lub z falafelem od marki Dobra Karma. Klasyczną pozycją są np. tradycyjne pierogi ruskie Szamamm, a także przekąski w postaci orzechów nerkowca i migdałów HAPS!

Jak podkreślają przedstawiciele Grupy Żabka, mając na względzie ograniczenie szkodliwego oddziaływania na glebę, powietrze, wodę i klimat, ale także na zdrowie człowieka, Żabka odpowiedzialnie podchodzi do tematu pochodzenia surowców i ich wpływu na środowisko naturalne.

Grupa Żabka zgodnie z „Polityką zrównoważonego pozyskania surowców roślinnych oraz zrównoważonego połowu ryb i owoców morza” określiła wymagania od dostawców asortymentu marki własnej legitymowania się certyfikatami zrównoważonego pozyskania dla wrażliwych grup towarów: Rainforest Alliance 2020 dla kawy, herbaty i kakao, a dla soi RTRS (Round Table on Responsible Soy) lub innych równoważnych np. ICSS (International Sustainability & Carbon Certification), ProTerra, SAN (Sustainable Agriculture Network), SSAP (U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol), Donau Soya Standard. Natomiast dla ryb i owoców morza: ASC (Aquaculture Stewardship Council), MSC (Marine Stewardship Council) oraz BAP (Best Aquaculture Practices).

W trosce o ochronę ekosystemów działania Grupy Żabka zmierzają tam, gdzie jest to możliwe, do wyeliminowania ze składu produktów oleju palmowego oraz zastąpienie w oferowanych przez sieć produktach niecertyfikowanego oleju palmowego olejem certyfikowanym (produkty marek własnych nie zawierają w składzie oleju palmowego).

Konsekwentnie wdrażane są także działania, których ramy wyznaczyła „Polityka dobrostanu zwierząt”: z początkiem 2022 r. wycofano ze sprzedaży w sklepach jaja kurze pochodzące z chowu klatkowego, a w 2023 r. wyeliminowano je również jako składniki główne w produktach marek własnych.

Realizowany od 2023 r. program „Porcja DobreGO!” wpisuje się w Strategię Odpowiedzialności Grupy Żabka na lata 2021-2026 w filarze „Zrównoważony styl życia”. Jak wskazują przedstawiciele Grupy, program poprzez promocję bardziej świadomych wyborów żywieniowych, ułatwia klientom zmianę codziennych nawyków na lepsze.

Źródło informacji: PAP MediaRoom