Dobra wiadomość dla kierowców. Ul. Krasickiego w Olsztynie zostanie wyremontowana

Z tej wiadomości, którą przekazało Ministerstwo Infrastruktury, ucieszą się zapewne nie tylko kierowcy z osiedli Jaroty i Pieczewo. Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pozytywnie zaopiniował podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2024 rok. W efekcie stolica regionu otrzyma 2 349 669 złotych na „przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy Krasickiego” w uzupełnieniu projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa”.

— To ważna inwestycja i równie ważne pieniądze na jej przeprowadzenie, bo praktycznie pozwolą na remont zniszczonej nawierzchni jezdni, finalizując tym samym realizację II etapu budowy trakcji tramwajowej — komentuje Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Przypomnijmy, że podobna sztuka udała się urzędnikom podczas budowy pierwszego etapu linii tramwajowej. W 2015 r. gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki z funduszy unijnych, by poprawić nawierzchnię na tych częściach ulicy Sikorskiego, których modernizacja nie została pierwotnie sfinansowana podczas realizacji tzw. projektu tramwajowego. Zostały dzięki temu wyremontowane trzy ostatnie fragmenty tej arterii: od skrzyżowania z ulicą Wilczyńskiego do skrzyżowania z ulicą Jarocką, fragment 80 metrów za skrzyżowaniem z ulicą Jarocką i od skrzyżowania z ulicą Tuwima do skrzyżowania z ulicą Dywizjonu 303.

UM Olsztyna