Nieciekawe zakończenie "Nocnej Jazdy" dla olsztyńskich kierowców. Policjanci wystawili 45 mandatów i zatrzymali 20 dowodów rejestracyjnych

W sobotnią noc olsztyńscy policjanci przyjrzeli się zachowaniu uczestników tak zwanej „Nocnej Jazdy” w Olsztynie. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów. Kontrole prędkości studziły zapędy kierujących do urządzania nielegalnych wyścigów.

W nocy z 13 na 14 kwietnia 2024 r. w Olsztynie przy ul. Sikorskiego można było zobaczyć policyjne patrole kontrolujące uczestników tak zwanej „Nocnej Jazdy”.

Policjanci skontrolowali ponad połowę ze 120 uczestniczących w zlocie pojazdów. Wyniki działań to 45 mandatów karnych i 16 wniosków o ukaranie do sądu, do tego 20 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.

28 kierowców zostało ukaranych za zły stan techniczny ich pojazdów lub brak wymaganego wyposażenia. Reszta mandatów i wniosków o ukaranie dotyczyła zbyt szybkiej prędkości lub brawurowego zachowania stwarzającego niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu.

Policjanci przypominają, że droga to nie tor wyścigowy, a lekceważenie przepisów to stwarzanie niebezpieczeństwa i przejaw braku szacunku wobec innych uczestników ruchu.

Działania policji to między innymi wynik wcześniejszych sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców i kierowców, którzy bezpieczeństwo stawiają na pierwszym miejscu.