Szef MON: projekt ustawy o obronie cywilnej wkrótce na Radzie Ministrów

Założenia projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej pod koniec marca przedstawili szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nowe przepisy zakładają opracowanie systemu ostrzegania i alarmowania o sytuacjach niebezpiecznych, planów zabezpieczenia ludności i jasnych kryteriów określające zasady budowy nowych obiektów tak, aby mogły pełnić funkcję obiektów ochronnych.

"W najbliższych dniach ta ustawa trafi pod obrady Rady Ministrów" - zapowiedział szef MON, który uczestniczył w konferencji prasowej razem z szefową MEN Barbarą Nowacką. Jak dodał, poprzedzą to konsultacje międzyresortowe.

Nowe wytyczne mają m.in. rozróżnić schron od miejsce schronienia. "Miejsce schronienie i schron muszą spełniać różne wymogi, różne parametry" - wskazywał Kosiniak-Kamysz. Podkreślał, że ważna w tym kontekście jest również rola samorządowców, którzy będą odpowiedzialni za "monitorowanie i utrzymanie w jakości tych miejsc".

Szef MON przekazał, że o sposobach finansowania ustawy rozmawiał we wtorek z premierem Donaldem Tuskiem oraz szefem MSWiA. "Chcemy, żeby było to dużo więcej, niż (kwota, o której - PAP) myśleli nasi poprzednicy. Oni chcieli likwidować Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, my będziemy wzmacniać obronność" - powiedział.

W marcu szef MON wskazywał, że przyjęta w minionej kadencji ustawa o obronie ojczyzny wygasiła ustawę o obronie cywilnej i ochronie ludności, a dla obecnego rządu nakreślenie nowych zasad jej funkcjonowania jest "jedną z najważniejszych spraw".(PAP)