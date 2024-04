Koszt obrony Izraela robi wrażenie

Generał brygady Reem Aminoach podczas rozmowy z mediami ujawnił, że irański atak rakietowy przeprowadzony w nocy z 13 na 14 kwietnia 2024 roku miał dla Izraela ogromne koszty, sięgające astronomicznej sumy 5 miliardów szekli, co odpowiada około 5,3 mld złotych. Co przyczyniło się do tak znacznego obciążenia finansowego?