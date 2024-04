Armatnie lufy wydobyte z piwnic zamku w Lidzbarku Warmińskim

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim jest pomnikiem historii i jednym z najcenniejszych w kraju zamków gotyckich. W zamkowej piwnicy powstają właśnie nowe wystawy, które będą pokazywały, jak zamek był budowany, ogrzewany i broniony.

W jednej z piwnic muzealnicy nie mogli ustawiać nowych wystaw, ponieważ przed wieloma laty w nieznanych okolicznościach ktoś schował tam cztery lufy armatnie.

— Wiemy, że te lufy w latach powojennych zostały przywiezione z Kamieńca Suskiego, więc zupełnie nie nadają się na ekspozycję dotyczącą zamku biskupów warmińskich — powiedziała kierownik lidzbarskiego zamku Małgorzata Jackiewicz-Garniec.

Muzealnicy mieli nie lada problem, by wydobyć lufy z poziomu minus 2. Nie dość, że każda z czterech luf ważyła po ok. 700 kg, to schody do piwnicy są bardzo strome, a otwory wentylacyjne w murze zbyt wąskie, by przez nie wyjąć lufy. Z tego powodu na zamkowych schodach ułożono szyny, a same lufy umieszczono na podestach z kołami, które po tych szynach jechały. Po takiej konstrukcji lufa była wyciągana na górę przy pomocy wyciągarki zamontowanej na samochodzie.

Wyciągnięte lufy przez niedługi czas będzie można oglądać na dziedzińcu zamku w Lidzbarku, potem będą wystawiane na dziedzińcu zamku w Olsztynie i w Pałacu Dohnów w Morągu.

Nowe wystawy w lidzbarskim zamku zostaną udostępnione zwiedzającym w najbliższą sobotę. Oprócz dwóch piwnic muzealnicy przygotowali wystawę w dawnej zamkowej kuchni - będzie to wystawa poświęcona samej kuchni, jak i sierocińcowi, który w XIX w. funkcjonował w zamku, gdy budowla przestałą być siedzibą biskupów warmińskich. W otoczeniu zamku, także od najbliższej soboty, będzie można zwiedzać ogrody biskupie.

Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim został zbudowany w XIV wieku i do pierwszego rozbioru Polski był siedzibą biskupów, którzy na Warmii sprawowali władzę zarówno świecką, jak i kościelną.

Mieszkańcami tego zamku byli m.in. wuj Kopernika Łukasz Watzenrode i sam Mikołaj Kopernik, biskup Jan Dantyszek, kardynał Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, czy niezrównany bajkopisarz Ignacy Krasicki, który był ostatnim biskupem rezydującym na tym zamku. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska