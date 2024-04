Aborcja dzieli koalicjantów. Sawicki: wszystkie projekty niekonstytucyjne

Sejm powołał komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw w sprawie aborcji. Chodzi o dwa projekty Lewicy, jeden Koalicji Obywatelskiej i jeden Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050.

W piątek w Sejmie odbyły się głosowania nad czterema projektami ustaw o aborcji. Debata nad nimi toczyła się w czwartek. Wnioski o odrzucenie wszystkich projektów złożyła Konfederacja. PiS wnioskował o odrzuceniem trzech z nich (poza projektem Trzeciej Drogi).

Aborcja dzieli koalicję

Marek Sawicki jasno wskazał na antenie Polsat News, że wszystkie zaproponowane projekty są niekonstytucyjne.

Nie ma się z czego cieszyć. To jest Konstytucja Rzeczpospolitej, konstytucja obowiązująca od 1997 roku. Artykuł 38. tej konstytucji jasno mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę życia, każdego życia. W związku z tym, że do Sejmu skierowano cztery projekty ustaw, one wszystkie w świetle tej konstytucji są niekonstytucyjne - powiedział Marek Sawicki w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

Prawo do życia ponad dyskusją partyjną

Mało tego, projekt złożony przez moją partię, Trzecią Drogę, PSL, był przedmiotem badania TK, a może nie dokładnie ten projekt, ale kwestia właśnie tego pojęcia ochrony życia. I Trybunał Konstytucyjny – nie ten zdemolowany przez PiS – ale poprzedni wypowiedział się co najmniej dwa razy, że prawo do życia obejmuje każde życie, od początku do końca, od poczęcia do śmierci – dodał Sawicki.

Poseł PSL zaznaczył także, że aborcja nie jest przedmiotem umowy koalicyjnej między Trzecią Drogą a Lewicą i KO. Prawo do życia, każdego życia, jest w mojej ocenie ponad dyskusją partyjną i polityczną – dodał.

Ja oczekiwałem, że w tej kadencji będziemy dyskutowali o tym, jak wspomóc kobietę, mężczyznę, samotną matkę, samotnego ojca, rodzinę, także rodzinę wielodzietną, w radosnym rodzicielstwie. A my zamiast tego więcej czasu poświęcamy na kwestię, jak pozbyć się już poczętego życia – stwierdził polityk.

