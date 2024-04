Rozpoczęło się znakowanie szlaków żeglugowych na Wielkich Jezior Mazurskich

Jak podała rzeczniczka Wód Polskich z Białegostoku Joanna Szerenos-Pawilcz, na Wielkich Jeziorach Mazurskich wyznaczany jest szlak główny z Węgorzewa przez Giżycko i Mikołajki do Rucianego-Nidy. Ponadto, ustawianych jest pięć szlaków bocznych: na jeziorze Śniardwy do Okartowa, na jeziorze Bełdany w kierunku śluzy Guzianka I i II i jeziora Nidzkiego, w kierunku miasta Ryn (jezioro Ryńskie), z jeziora Niegocin do jeziora Kisajno poprzez kanał Niegociński i jezioro Tajty i kanał Piękna Góra oraz szlak boczny z jeziora Mamry do miejscowości Ogonki na jeziorze Święcajty.

— W tym roku zakończyliśmy wszystkie prowadzone w systemie Wielkich Jezior Mazurskich kompleksowe prace remontowe. Na wodniaków czekają zmodernizowane kanały i odnowione śluzy, które nie tylko poprawiły estetykę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo żeglugi. Termin zakończenia oznakowania szlaków na Mazurach planowany jest 22 kwietnia — wyjaśniła rzeczniczka.

Równolegle trwa ustawianie szlaku żeglugowego na Kanale Augustowskim. Ustawione są już boje żeglugowe na odcinku od śluzy Augustów do rzeki Klonownica. W ubiegłym roku na całej długości drogi wodnej Kanał Augustowski wymieniono oznakowanie nawigacyjne; jest ono dostosowane do obowiązujących norm prawnych.

— W ubiegłym sezonie żeglugowym różnicę poziomów na tym szlaku wodnym pokonało ponad 30 tys. jednostek pływających. Najpopularniejszą śluzą na Kanale Augustowskim była śluza Przewięź, przez którą prześluzowało się ponad 5,5 tys. jednostek. Na początku sezonu żeglugowego obiekt ten będzie wyłączony z ruchu jednostek pływających ze względu na trwający remont. Do ponownego użytku śluza Przewięź zostanie oddana na początku czerwca — podała Szerenos-Pawilcz.

Sezon żeglugowy na Kanale Augustowskim ruszy pod koniec kwietnia. Natomiast z powodu podwyższonego stanu wód na Narwi, oznakowanie szlaku nastąpi nieco później, niemniej jednak otwarcie sezonu żeglugowego i tu zaplanowane jest pod koniec kwietnia.

— Przypominamy, że sezon żeglugowy oficjalnie uznaje się za otwarty po wydaniu przez Wody Polskie komunikatu nawigacyjnego — zaznaczyła rzeczniczka.

Aktualne komunikaty o warunkach nawigacyjnych na drogach wodnych w administracji RZGW w Białymstoku są dostępne na stronie internetowej, pod adresem https://www.gov.pl/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa (PAP)