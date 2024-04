Cztery powiaty z Warmii i Mazur uzyskały dofinansowanie na wsparcie pieczy zastępczej

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Jest to ustawowe zadanie powiatu, jednak działania na wsparcie takich działań samorząd województwa zabezpieczył w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Działania te są realizowane przez np.:

— pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to możliwe opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym,

— przygotowanie dziecka do samodzielnego życia,

— zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka.

Wsparcie systemu pieczy zastępczej stanowi ważny element procesu przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w środowisku lokalnym. Będzie ono realizowane m.in. w postaci kompleksowych usług na rzecz funkcjonujących rodzin zastępczych, w szczególności dzieci i młodzieży przebywających w tych rodzinach.

Podpisane zostały cztery umowy:

— powiat działdowski – wartość projektu: 1,2 mln zł, w tym dofinansowanie: 1,1 mln zł,

— powiat kętrzyński – wartość projektu: 2,3 mln zł, w tym dofinansowanie: 2 mln zł,

— powiat lidzbarski – wartość projektu: 2 mln zł, w tym dofinansowanie: 1,9 mln zł.

— powiat olsztyński – wartość projektu: 5 mln zł, w tym dofinansowanie: 4,8 mln zł.

W najbliższym czasie planowane jest także zawarcie umów z powiatami: ostródzkim (wartość projektu: 4,1 mln zł, w tym dofinansowanie: 3,9 mln zł), mrągowskim (wartość projektu: 2,3 mln zł, w tym dofinansowanie: 2,2 mln zł), oleckim (wartość projektu: 3,6 mln zł, w tym dofinansowanie: 3,1 mln zł) i ełckim (wartość projektu: 2,1 mln zł, w tym dofinansowanie: 2 mln zł).