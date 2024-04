Będą bić się w Hali Urania. Gala KSW po raz pierwszy w Olsztynie

Już od jakiegoś czasu w kuluarach mówiło się o tym, że otwarcie po remoncie Hali Urania to szansa dla fanów MMA na zobaczenie w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego gali KSW.

Te informacje potwierdzono 6 kwietnia. Dokładnie za dwa miesiące wydarzenie KSW95 zawita do Olsztyna.

Walka wieczoru - Main event

Walka o pas mistrzowski wagi koguciej KSW | KSW Bantamweight Championship Bout

61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz #C (15-3-2, 9 Sub) vs. Sebastian Przybysz #1 (12-3-1, 5 KO, 4 Sub)

Karta główna - Main card

77,1 kg/170 lb: Adrian Zieliński (24-13, 8 KO, 6 Sub) vs. TBA

83,9 kg/185 lb: Krystian Bielski (9-6, 4 KO, 1 Sub) vs. TBA

Kolejne informacje już wkrótce.

źródło: UWM fm