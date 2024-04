Pierwsze spotkanie Olsztyńskiego Zespołu ds. Zwierząt

-— Olsztyński Zespół ds. Zwierząt powstał z inicjatywy organizacji pozarządowych, które dostrzegły wiele problemów w zakresie swojej działalności i uważają, że bez zaangażowania i wsparcia urzędników (także finansowego) nie poradzą sobie z rozwiązaniem wszystkich problemów — mówi Bartosz Kamiński, Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W inauguracyjnym spotkaniu udział wzięła też Sylwia Rembiszewska-Piątek, zastępczyni prezydenta Olsztyna. —Sprawy zwierząt są ważne dla miasta — powiedziała.

Olsztyński Zespół ds. Zwierząt stworzyły osoby delegowane przez miejskie organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie opieki nad zwierzętami i działające na rzecz ochrony praw zwierząt.

Przewodniczącą Zespołu, którego kadencja została ustalona na dwa lata, jednogłośnie została wybrana Magdalena Orłowska z Fundacji „Per Mondo”. Jej zastępczynią będzie Anna Barańska, dyrektorka Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie.

— Bardzo dziękujemy, że mogliśmy już wystartować. To taki naturalny początek naszej walki z problemami, które dotyczą zwierząt — powiedziała Magdalena Orłowska. I dodała: — Opierając się na doświadczeniu wszystkich organizacji w Olsztynie, taką najpilniejszą potrzebą jest opracowanie standardów dotyczących znalezionych na ulicy zwierząt, czyli zgłoszeń od obywateli. Żeby było jasne, kto za co odpowiada. Jeżeli zaczniemy od uregulowania tych spraw, to stopniowo będziemy mogli porządkować wszystkie inne.

— Już pierwsze spotkanie pokazało, jak wiele jest obszarów, którymi trzeba się zająć, a interdyscyplinarny skład zespołu pozwala na przepracowanie tych tematów — komentuje Bartosz Kamiński. — Dyskusja była aktywna i bardzo merytoryczna. Nie dość, że zostały zidentyfikowane najważniejsze obszary, którymi powinien zająć się Zespół, to od razu pojawiły się możliwe sposoby rozwiązania tych tematów — dodaje.

Olsztyński Zespół ds. Zwierząt ma się zbierać co najmniej raz w kwartale, ale tematyka zgłaszanych spraw okazała się na tyle pilna, że kolejne spotkanie odbędzie się już 17 kwietnia.