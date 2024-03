Olsztyńska hala Urania nominowana w ogólnopolskim konkursie

Ideą konkursu Top Inwestycje Komunalne jest wskazanie skali inwestycji komunalnych i ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

— Do naszego konkursu wpływa rokrocznie kilkaset zgłoszeń — mówił Rafał Kerger, redaktor naczelny PortalSamorzadowy.pl i WNP.PL. — Ubiegły rok był trudny dla samorządowych finansów, ale nie rezygnowały one z kluczowych inwestycji. To one są bowiem kołem zamachowym gospodarki, samorządowcy dobrze o tym wiedzą.

Tegoroczna edycja konkursu dotyczy inwestycji oddanych do użytku w 2023 r. lub zrealizowanych w co najmniej 50 proc. na dzień 31 grudnia 2023 r. W gronie 21 projektów, spośród których Rada Konsultacyjna wybierze 10 laureatów, jest hala Urania w Olsztynie. Dodatkowo do 26 kwietnia trwa głosowanie czytelników. Inwestycja, która otrzyma najwięcej głosów (tzw. klików pozytywnych) zostanie uhonorowana nagrodą specjalną. Głosowanie Rady i czytelników jest niezależne.

Przypomnijmy, że hala Urania w Olsztynie po gruntownej przebudowie postrzegana jest jako jedna z najnowocześniejszych wielofunkcyjnych hal sportowo-widowiskowych w Polsce. Ma teraz niemal dwukrotnie większą widownię w głównej części, która może pomieścić cztery tysiące widzów, poza tym salę rozgrzewkową (z trybunami na 1000 osób), szereg mniejszych sal, np. do judo, gabinety odnowy, ściankę wspinaczkową, kryte lodowisko i podziemny parking.

Nagrody w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2024 zostaną wręczone podczas uroczystej gali 8 maja, w trakcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

