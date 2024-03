Marsz dla życia w Argentynie. Prezydent Milei stanowczo: Aborcja to morderstwo

Prezydent Argentyny Javier Milei po raz kolejny skrytykował aborcję, określając że jest to „morderstwo ze szczególnym okrucieństwem ze względu na więzi (rodzinne) i dysproporcję sił”.

— Jeśli widzisz ten post i należysz do osób, które pozytywnie oceniają tego typu wynaturzenie, podziękuj swojej mamie, że nie myśli w ten sam sposób. Życie, wolność i własność! – napisał Milei na portalu społecznościowym X.

Aborcja „nie jest prawem”

Do wpisu załączył on grafikę z cytatem wiceprezydent Argentyny Victorii Villarruel.

— Do stycznia 2024 r. zarejestrowano 245 tys. aborcji. To więcej niż całkowita liczba mieszkańców prowincji Terra del Fuego (190641). Nie tędy droga – napisano.

Również argentyńska wiceprezydent odniosła się do kwestii aborcji na platformie X.

— Zakończenie życia bezbronnej istoty ludzkiej nie jest prawem. Argentyna zawsze musi być ziemią życia – podkreśliła Victoria Villarruel.

Wpisy obu przywódców pojawiły się w kontekście marszu dla życia w Argentynie, który miał miejsce w minioną sobotę. Ulicami Buenos Aires przeszły tłumy ludzi niosących flagi Argentyny oraz plakaty z różnymi hasłami pro-liferskimi, m.in.: „nigdy nie jest legalne zabijanie bezbronnej osoby”, „ja też byłem dzieckiem, które miało się narodzić”. Uczestnicy marszu domagali się m.in. zniesienia prawa do aborcji w Argentynie. Pod koniec 2020 r. kraj ten zalegalizował aborcję bez ograniczeń do 14. tygodnia ciąży.

Argentyńska adwokat w wywiadzie dla „Mundo Libre” odniosła się do wypowiedzi Javiera Milei, które kierował on do niej jeszcze zanim został prezydentem.

— Po wielu latach walki, po raz pierwszy czuję się reprezentowana przez prezydenta, który jest za życiem. Javier, którego znam od wielu lat, za każdym razem, gdy przeprowadzałam z nim wywiad poza rozmową o gospodarce, on zawsze mi mówił, że był za życiem, i że uważał aborcję jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem – powiedziała prawnik Patricia Soprano.

Milei podczas swojego przemówienia w styczniu na forum w Davos wskazał, że „socjalizm jest zawsze i wszędzie zjawiskiem zubożającym” oraz „krwawym programem aborcji”.



Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl