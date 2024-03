Niecodzienny widok na Plaży Miejskiej w Olsztynie. Po molo spacerowały kobiety ubrane w szlafroki

To była niedziela pełna wrażeń. Na Plaży Miejskiej w Olsztynie zebrało się około 100 kobiet, które spacerowały po molo ubrane w domowe szlafroki i turbany na włosach. Wszystko po to, aby pokazać mieszkankom Olsztyna, że wszystkie są piękne, nie ważne w jakim "wydaniu".

Blisko 100 kobiet mimo średnio sprzyjającej pogody, zebrało się w niedzielę (24 marca) na Plaży Miejskiej w Olsztynie ubrane w domowe, ciepłe szlafroki, okulary przeciwsłoneczne i turbany na włosach.

Wszystko za sprawą akcji "Być kobietą" zainicjowanej przez Agnieszkę Moch, Joannę Lompert i Ewę Reut. To one stworzyły wydarzenie na Facebook'u, na które odpowiedziało ponad 700 osób.

— Dziewczyny wrzucamy na luz. Chcemy pokazać innym kobietom, że wszystkie jesteśmy piękne, że wszystkie mamy te same problemy, te same uczucia i jesteśmy dla siebie po to, by się wspierać. Bez względu na to czy wyjdziemy na ulicę w pięknych szpilkach czy szlafroku jesteśmy cudowne, piękne, wspaniałe i super fajne — wyjaśniały organizatorki.

W akcji uczestniczyli również partnerzy, mężowie, rodzina i przyjaciele olsztynianek, dla których to spotkanie było formą wybudzenia się z zimowego snu.

Na koniec, wszyscy zainteresowani mogli - jak na niedzielę przystało - wspólnie napić się pysznej kawy.

Duża frekwencja i uśmiechy na twarzach udowadniają, że cel akcji został spełniony.