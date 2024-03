Młodzież z Warmii i Mazur poszukiwana. Chodzi o zasilenie szeregów Młodzieżowego Sejmiku Województwa

Niedługo zakończy się pierwsza kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zgłoszenia do drugiej kadencji przyjmowane są do 22 kwietnia.

24 maja kończy się I. kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołanego 28 grudnia 2021 roku przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W obecnej, dwuletniej, kadencji Młodzieżowy Sejmik liczy 26 przedstawicieli młodzieży z 17 powiatów województwa, wieku od 13 do 21 lat.

— Od czasu powołania Młodzieżowy Sejmik stał się formalnym partnerem samorządu województwa, jako gospodarza regionu, w codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności, umacniania demokracji, wykorzystania funduszy europejskich — mówi marszałek Marcin Kuchciński. — Wierzę, że podczas podsumowania dwóch lat kadencji okaże się, że przynajmniej część z pomysłów naszych młodszych partnerów została zrealizowana. Tymczasem zachęcam młodzież do aktywności i działania, bo to oni będą nam wkrótce urządzać świat, od nich zależeć będzie nasza wspólna przyszłość. Młodzieżowy sejmik to dobra szkoła samorządności.

W tej kadencji w ramach Sejmiku działa pięć komisji problemowych:

— zdrowia i sportu,

— aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży,

— edukacji i kultury,

— ekologii,

— Zespół ds. promocji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Zespół ds. Centrum Aktywności Społecznej Młodzieży.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest organem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym, głównie dla organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Cele i zadania są wskazane w statucie i należą do nich m.in. podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, promowanie idei samorządności oraz wspieranie aktywności oraz edukacji społecznej i obywatelskiej młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego, wspieranie działań z obszaru kultury, sportu, edukacji, wolontariatu, ekologii oraz innych ważnych dla środowisk młodzieżowych, czy współpraca z młodzieżowymi radami miast, gmin i powiatów z Warmii, Mazur i Powiśla.

Funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wzmacnia działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców województwa, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne.

Dotychczasowe działania miały charakter konsultacyjno-doradczy i inicjatywny (np. Forum Młodzieżowych Rad Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Fora Samorządów Uczniowskich czy kampanie edukacyjne z zakresu ekologii).

Kandydatów mogą zgłaszać działające w województwie warmińsko-mazurskim:

— Młodzieżowe Rady Gmin,

— Młodzieżowe Rady Miast,

— Młodzieżowe Rady Powiatów,

— samorządy uczniowskie i studenckie,

— organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2024 roku.