Węgiel w kontekście zielonej rewolucji: Nowe perspektywy i wyzwania

W idealnym scenariuszu wszyscy mieszkańcy Ziemi decydują się w pewnym momencie zrezygnować z technologii emitujących CO2 i przejść na ekologiczny tryb życia. Niestety, świat rzeczywisty wciąż opiera się głównie na energii pochodzącej z surowców kopalnych. Pomimo niezbędności transformacji energetycznej, węgiel będzie nadal kluczowym składnikiem miksu energetycznego na długi czas. Nagłe odejście od niego może zmniejszyć emisję, ale może też wywołać poważne skutki ekonomiczne, zwłaszcza w krótkim okresie. W tym kontekście kluczowe jest znalezienie równowagi między dążeniem do zrównoważonego środowiska a zachowaniem stabilności gospodarczej. Konieczne jest więc przekształcanie energetyki w sposób stopniowy i zrównoważony, uwzględniający aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wprowadzanie alternatywnych źródeł energii, rozwój technologii czystego węgla oraz promowanie efektywności energetycznej są kluczowymi elementami tego procesu. Jednocześnie ważne jest wsparcie dla społeczności i sektorów dotkniętych transformacją, aby minimalizować negatywne skutki społeczne i gospodarcze.

W minionym roku w krajowej energetyce zaobserwowano spadki. Sektor wyprodukował nieco ponad 163 TWh energii elektrycznej, co oznacza spadek o 6,58 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Zużycie energii również zmniejszyło się o 3,44 proc. Warto zauważyć rekordowy spadek produkcji energii z węgla, który wyniósł 22 TWh. Mimo to, węgiel nadal pozostaje kluczowym składnikiem krajowego miksu energetycznego, odpowiadając za 61 proc. produkcji energii elektrycznej w Polsce (39,7 proc. węgiel kamienny, 21,3 proc. węgiel brunatny).

Mimo wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, węgiel pozostanie istotnym składnikiem krajowego miksu energetycznego przez wiele lat. W 2023 roku krajowe kopalnie wydobyły 48,4 mln ton węgla kamiennego, z czego 36,4 mln ton stanowiło węgiel energetyczny. Ponad 90 proc. tej produkcji trafiło na rynek krajowy, głównie do elektrowni i elektrociepłowni. Import węgla do Polski osiągnął poziom 16,9 mln ton. Mimo to, na koniec roku pozostawało ponad 13 mln ton krajowych zapasów. Warto zauważyć, że w grudniu 2023 roku Chiny wydobyły około 414 mln ton węgla, co odpowiada produkcji Polski z ostatnich 7 lat, a w całym 2023 roku wydobycie w Chinach przekroczyło 4,66 mld ton, czyli mniej więcej tyle, ile Polska wydobyła od czasów Edwarda Gierka jako I Sekretarza KC PZPR. Sławomir Wołyniec, prezes zarządu spółki V-Project SA, podkreśla te kwestie.

Polska energetyka aktualnie coraz bardziej ogranicza swoje uzależnienie od krajowego węgla na rzecz importu, jednak wciąż pozostaje na węglu jako podstawowym źródle energii. Dlaczego tak się dzieje, skoro Polska dysponuje własnymi złożami? Odpowiedź tkwi w cenie. Wyzwania związane z wydobyciem, takie jak głębokość złoża czy aspekty technologiczne, przekładają się na mniejszą efektywność krajowych kopalń, co skutkuje wyższymi kosztami produkcji. W rezultacie węgiel krajowy był w minionym roku znacznie droższy od importowanego.

Ceny węgla krajowego oscylowały w stabilnych granicach od początku roku, z indeksem cen PSCMI1 dla energetyki utrzymującym się na poziomie około 30 PLN/GJ lub nieco powyżej, a indeksem PSCMI2 dla ciepłownictwa notującym wyraźny spadek z blisko 45 PLN/GJ na nieco ponad 28 PLN/GJ. Jednakże te ceny są trudne do porównania z cenami węgla importowanego do portów Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia (ARA), które w pierwszym kwartale 2023 roku nieznacznie przekraczały 40 PLN/GJ, a na koniec roku spadły poniżej 20 PLN/GJ. Sławomir Wołyniec wyjaśnia, że górnictwo odkrywkowe zawsze będzie bardziej konkurencyjne od górnictwa głębinowego.

Dodatkowo, importerzy wykorzystując niedobór węgla grubego dla odbiorców indywidualnych, selekcjonują surowiec, wybierając frakcje drobne (najczęściej 0-10mm) do sprzedaży detalicznej oraz dla przemysłu.

2049?

Transformacja energetyki w kierunku niskoemisyjnym może być radykalna, na przykład poprzez zamknięcie wszystkich kopalń. Jednakże bez odpowiedniego wcześniejszego zabezpieczenia produkcji z odnawialnych źródeł energii, energii atomowej, wodoru, magazynów energii, itp., byłoby to działanie zbyt pochopne. Zgodnie z założeniami rządowych dokumentów strategicznych na transformację energetyczną mamy jeszcze pewien czas. Planowane jest odejście od wydobycia węgla na terenie Górnego Śląska, gdzie odbywa się 82 proc. produkcji surowca, do 2049 roku, a wcześniej mają być wygaszone kopalnie m.in. w Wielkopolsce. Niemniej jednak, konieczne jest podjęcie działań już teraz, aby zapobiec degradacji regionów górniczych, gdzie często całe dzielnice są uzależnione od kopalń. Zamknięcie wszystkich kopalń oznaczałoby konieczność przebranżowienia blisko 74 tysięcy pracowników górnictwa. Dodatkowo, z rynku zniknąłby krajowy surowiec. Warto zauważyć, że węgiel z polskich kopalń trafia praktycznie w całości na rodzimy rynek, więc jeśli nie zostanie zakupiony przez elektrownie lub elektrociepłownie, pozostanie niewykorzystany. Pogodzenie interesów wszystkich stron stanowi wyzwanie, przed którym stają kolejne polskie rządy i władze samorządowe na Górnym Śląsku.

Według analiz serwisu wysokienapiecie.pl, w ubiegłym roku ponownie pobito rekord produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Portal oszacował, że OZE wytworzyły ponad 40 TWh, co stanowiło 27% całkowitej krajowej produkcji energii. Odnawialne źródła energii zdecydowanie są kierunkiem, w którym rozwija się nasza energetyka. Jednakże aby energia wiatrowa i słoneczna, będące najpopularniejszymi źródłami, były opłacalne, konieczne jest budowanie instalacji w miejscach, gdzie wiatr i słońce regularnie zasilać będą te instalacje.

Analizując tempo modernizacji, zwłaszcza w sektorze ciepłowniczym, warto podejść do stopniowego wycofywania się od węgla z rozwagą. Redukcja udziału węgla w mikście energetycznym na rzecz energii ze źródeł odnawialnych (OZE) nie musi oznaczać całkowitej rezygnacji z tego surowca. W okresie przejściowym taka strategia może wynikać z względów ekonomicznych, jednak w długoterminowej perspektywie węgiel nadal może odgrywać istotną rolę w stabilizacji systemu energetycznego. Energia generowana z OZE niesie ze sobą ryzyko niestabilności, często prowadząc do przeciążenia sieci, która nie jest w pełni dostosowana do tego typu produkcji. Dodatkowym wyzwaniem jest magazynowanie wytworzonej energii, zwłaszcza że największa produkcja, np. z fotowoltaiki, przypada na pogodne letnie dni. W związku z tym, warto uwzględnić stabilizującą rolę energii pozyskiwanej ze spalania surowców kopalnych. Pomimo emisji CO2 związanych ze spalaniem węgla, nadal rozwijane są innowacyjne technologie, takie jak CCS (Carbon Capture and Storage), zgazowanie węgla czy metoda "clean coal", które mają na celu uczynienie tego procesu bardziej przyjaznym dla środowiska. Ich implementacja może stanowić swego rodzaju kompromisowe rozwiązanie, dopóki nie zostaną opracowane w pełni zrównoważone technologie wytwarzania energii.

Źródło: filarybiznesu.pl/V-Project