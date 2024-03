Marcin Możdżonek, kandydat na prezydenta Olsztyna, musi przedstawić dokumenty na przelewy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prosi o to Izba Administracji Skarbowej

Marcin Możdżonek, startujący na fotel prezydenta Olsztyna z własnego komitetu Lepszy Olsztyn, w materiale wideo poinformował o piśmie, jakie otrzymał od Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

— W piątek odebrałem list, z którego dowiedziałem się, że Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie rozpoczęła właśnie weryfikację dokumentów mojej fundacji. Na dostarczenie skanów wszystkich dokumentów z 3 lat mam… 3 dni. Niezłe wyzwanie w tak gorącym, wyborczym czasie! Powód, termin, czas — pojawia się wiele pytań — mówi na nagraniu Marcin Możdżonek, kandydat na prezydenta Olsztyna.

Zarządzony przez Izbę Administracji Skarbowej audyt ma dotyczyć dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które realizowała fundacja w ostatnich latach. W Olsztynie dzięki tym pieniądzom odbyły się treningi i turnieje siatkarskie oraz treningi strzeleckie.

— W mojej ocenie takie działania mają przystopować naszą aktywność w kampanii. Nie ma fizycznej możliwości, aby w trzy dni zeskanować każdy z dokumentów, który zgromadziliśmy przez ostatnie trzy lata. Co więcej, już konieczność dostarczenia ich w ciągu tylko 3 dni, według moich doradców podatkowych i prawników, jest rażąco zbyt krótkim czasem, niespotykanym przy tego typu działaniach KAS. Zwykle podatnik ma siedem lub czternaście dni, w zależności od liczby dokumentów. Tu mam zeskanować wiele segregatorów a kara za niedotrzymanie terminu może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Do tej pory każdy mój kontakt z organami skarbowymi był bardzo pozytywny, urzędnicy byli przyjaźnie nastawieni, dlatego otrzymanie tego pisma, z takimi warunkami jest dla mnie zdumiewające. Zamiast prezentować mieszkańcom swój program, spotykać się z nimi i rozmawiać o ich problemach muszę skanować teraz stare faktury — podkreśla Marcin Możdżonek.

Jak dodaje Możdżonek, wszystkie dotacje zostały rozliczone przez resort sportu i turystyki i w dokumentacji ministerstwa znajduje się szczegółowa dokumentacja każdej z nich. Jego zdaniem olsztyńska skarbówka mogłaby z nich skorzystać, bez konieczności skanowania każdej faktury i umowy.

— Do zadań Dyrektora Izby Administracji Skarbowej należy między innymi wykonywanie audytów, których celem jest ocena oszczędności, skuteczności, efektywności, celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi. Takiemu audytowi podlegają podmioty wydatkujące, przekazujące, ale także i otrzymujące środki publiczne — mówi Renata Kostowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. — W 2023 roku dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie przeprowadził 59 audytów krajowych środków publicznych. Audyty prowadzono zarówno wobec podmiotów z sektora finansów publicznych, jak również podmiotów spoza tego sektora, gospodarujących środkami publicznymi. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie nie prowadzi audytu wobec podmiotu: „Fundacja Marcina Możdżonka”. Audyt jest prowadzony wobec jednego z dysponentów środków publicznych, od którego to środki publiczne otrzymała ww. fundacja. Standardową procedurą jest w trakcie prowadzenia audytu wobec podmiotu udzielającego dotacji wnioskowanie o udostępnienie dokumentacji przez podmioty, które korzystały z udzielonego wsparcia. Nie wszystkie bowiem dokumenty możliwe są do uzyskania w audytowanym podmiocie — szczególnie dokumenty źródłowe dotyczące wydatkowania środków publicznych, dane kontrahentów itp.

I dodaje: — Wspomniana wyżej fundacja nie jest jedynym podmiotem, do którego zwrócono się o dostarczenie dokumentów w związku z audytem prowadzonym wobec dysponenta środków publicznych. Takich podmiotów jest kilkadziesiąt. Termin do dokonania czynności określany jest przez organ, wynika między innymi z konieczności sprawnego prowadzenia czynności audytowych. Z naszego doświadczenia wynika, że korzystający ze wsparcia środkami publicznymi posiadają dokumentację w większości już gotową w postaci elektronicznej, dlatego wyznaczyliśmy 3-dniowy termin na ich przesłanie pocztą elektroniczną, który zwykle w podobnych przypadkach okazywał się wystarczający. W wysyłanych pismach o udostępnienie dokumentów zawsze podajemy dane kontaktowe autora pisma (email i telefon), gdyby zaistniała potrzeba uzyskania dodatkowych informacji lub uzgodnienia, w razie konieczności, w uzasadnionych przypadkach dłuższego terminu na przesłanie dokumentów.

Marcin Możdżonek w latach 2006-2016 grał w reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn (od listopada 2011 do maja 2014 był kapitanem drużyny). Swoją sportową karierę rozpoczął w AZS Olsztyn w 2004 roku, później grał w Skrze Bełchatów, ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, tureckim klubie Halkbank, Cuprum Lubin i w Resovii. Karierę sportową zakończył w 2020 roku.

ar