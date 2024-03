Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich będzie miało nowy statut

W Domu Dziennikarza w Kazimierzu odbył się dwudniowy zjazd, który rozpoczął się w burzliwy sposób. Na samym początku pojawiły się spory i próba zerwania zjazdu. Niemniej jednak, po wyłonieniu prezydium, w skład którego weszli m.in. Marcin Wolski i Janusz Życzkowski, prace ruszyły naprzód.

Najważniejsze zmiany, jakie zostały dokonane, obejmują zmniejszenie minimalnej liczby delegatów Stowarzyszenia wymaganych do skutecznego wyboru zarządu z 155 do 80. Jak donosił "Presserwis", w tej liczbie uwzględnionych jest m.in. 30 głosów należących do członków władz centralnych stowarzyszenia. Ponadto, SDP postanowiło wprowadzić do statutu kwestię wynagradzania zarządu głównego stowarzyszenia oraz zarządów okręgów.

Zjazd delegatów ustalił również, że wybory władz stowarzyszenia nie odbędą się w czerwcu lub lipcu, jak pierwotnie planowano na początku roku, lecz dopiero w październiku tegoż roku. Według doniesień "Presserwisu", największe szanse na objęcie stanowiska prezesa SDP ma Jolanta Hajdasz, obecna szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Krzysztof Skowroński, który piastował funkcję przez dwie kadencje, już wcześniej zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o reelekcję.

Źródło: Press.pl