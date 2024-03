Empatyczna Liderka - jak w miejscu pracy kształtować odporność psychiczną i dbać o dobrostan mentalny swój i zespołu - Marta Kamińska

Zapraszamy na fascynujący panel poświęcony tematyce "Empatyczna Liderka - jak w miejscu pracy kształtować odporność psychiczną i dbać o dobrostan mentalny swój i zespołu". Ten punkt programu skoncentruje się na roli empatycznych liderów w budowaniu zdrowej atmosfery w miejscu pracy oraz sposobach wspierania odporności psychicznej zarówno siebie, jak i zespołu.

Podczas panelu będziemy omawiać strategie i praktyki, które pomagają kształtować empatycznego lidera oraz budować zdrową przestrzeń pracy. Nasza panelistka, Marta Kamińska, Wójt Gminy Barciany, przybliży nam swoje doświadczenia i przemyślenia na temat skutecznego zarządzania zespołem z uwzględnieniem aspektów zdrowia psychicznego.

Dołącz do nas, aby poznać inspirujące pomysły na kreowanie przyjaznej kultury organizacyjnej i wsparcie dobrego samopoczucia w miejscu pracy!

Poznajcie również prelegenta!

Marta Kamińska – po powrocie z Gdańska w rodzinne strony aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Inicjuje i wspiera szereg akcji, w tym charytatywnych, pomaga mieszkańcom w załatwianiu trudnych spraw urzędowych. Chęć służenia ludziom powoduje, że w 2018 r. decyduje się na start w wyborach samorządowych. Ostatecznie pokonuje długoletniego włodarza gminy niemal dwukrotnym stosunkiem głosów. Ten ogromny mandat zaufania zachowa jako inspirację na każdy dzień swojej kadencji. Jej początek, to pusty budżet i widmo bankructwa. Doświadczenie w finansach i zarządzaniu zasobami ludzkimi pozwala na uniknięcie czarnego scenariusza. Dziś ma na koncie zdobycie dziesiątków milionów na różne inwestycje, ale też wie, że oddłużenie gminy pozostanie głównym zadaniem na lata. Nie zniechęca się, bo wierzy w Barciany. Wierzy, że kolejne pokolenia, w tym jej trzy córki, będą mogły znaleźć tu swoje miejsce na Ziemi. O to by było ono jak najbardziej atrakcyjne, ciekawe i bezpieczna dba również działając w Stowarzyszeniu Warmińsko – Mazurskich Gmin Pogranicza, gdzie od 2019 r. pełni funkcję prezesa.