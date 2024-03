Kiedy Olsztyn doczeka się generalnych porządków po zimie?

Śnieg stopniał odsłaniając brud i piach, który ratował mieszkańców przed ślizgawką. W wielu miejscach cały czas zalega. Miasto jest brzydkie, a każdy spacer przypomina, że czas już na wiosenne porządki w mieście. — Dlaczego przez tyle dni nikt nie sprzątał miasta? — pytają nasi czytelnicy.

— Marzec, to jak co roku okres wzmożonej pracy dla służb miejskich, a przede wszystkim pozimowe porządki. Na ulicach Olsztyna od kilku dni zamiatarki pracują w dzień i w nocy — zwraca uwagę Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT. — Prognozy pogody nie pozostawiają wątpliwości, wiosna zbliża się wielkimi krokami, a opady śniegu jeśli nawet jeszcze wystąpią, to tylko lokalnie i nie będą miały wpływu na komunikację w mieście. Na olsztyńskich ulicach od 11 marca 2024 roku trwa mechaniczne oczyszczanie dróg. Zamiatarki usuwają z jezdni i chodników zanieczyszczenia, przede wszystkim piasek, który w trakcie „Akcji Zima” zapewniał szorstkość podłoża i przyczyniał się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, w tym pieszych. By prace porządkowe nie utrudniały mieszkańcom dotarcie do prac, szkół i domów, na głównych drogach w mieście, prowadzone są w nocy. Z kolei w dzień, ze względu na parkowanie aut i bliską zabudowę mieszkalną, prace przenoszone są na drogi boczne.

I dodaje: — Miasto, podobnie jak w latach ubiegłych, pod względem oczyszczania podzielone jest na trzy rejony, gdzie prace pod nadzorem ZDZiT w Olsztynie realizują wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia pozimowego oczyszczania dróg w Olsztynie to pierwszy tydzień kwietnia. Pozimowe porządki to jednak nie tylko działania w obrębie pasa drogowego. Regularnie sprzątane będą także parki miejskie, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Natomiast kosze w parkach opróżniane będą dwa razy w weekendy i trzy razy w dni robocze.

Częstotliwość tych działań będzie adekwatna do liczby osób odwiedzających parki z planowanym szczytem w okresie letnim.

Może się jednak zdarzyć, że drogowcy nie wychwycą wszystkich nieczystości.

— Zieleń poza pasem drogowym oraz parkami oczyszczana będzie interwencyjnie, a więc zarówno po zgłoszeniach mieszkańców, jak również na podstawie inspekcji przeprowadzanych przez pracowników ZDZiT w Olsztynie — podkreśla Michał Koronowski. – ZDZiT stały nadzór będzie pełnił również na miejskich placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych terenach rekreacyjnych będących w administracji tut. jednostki.

ar