Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ma nowy angiograf

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie kupił jeden z najnowocześniejszych w kraju angiografów. Urządzenie jest wyposażone w rozwiązania z zakresu tzw. inteligencji proceduralnej, co umożliwia automatyzację czynności związanych z wykonywaniem zabiegów kardiologicznych.

Angiograf to urządzenie pozwalające kardiologom na ocenę stanu naczyń krwionośnych, najczęściej tętnic. Lekarze do badania wykorzystują promieniowanie rentgenowskie i środki cieniujące – kontrastowe. Gdy za pomocą tego urządzenia wykryte zostanie np. miejsce, w którym żyła jest zatkana, angiograf umożliwia udrożnienie go lub obejście.

Nowy angiograf zastąpił stare, 15-letnie urządzenie tego typu – poinformował PAP rzecznik prasowy szpitala Przemysław Prais.

"Angiograf zainstalowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie to jeden z pierwszych takich w kraju. Należy do angiografów najnowszej generacji, wyposażonych w rozwiązania z zakresu tzw. inteligencji proceduralnej. Umożliwiają one automatyzację szeregu czynności związanych z wykonywaniem zabiegów kardiologicznych. (...) Zaawansowane oprogramowanie 2D i 3D wspiera lekarzy w podejmowaniu decyzji diagnostycznych i terapeutycznych" – powiedział Prais.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom nowy angiograf pozwala na szybsze wykonywanie zabiegu i ograniczenie ilości podawanego pacjentowi kontrastu.

Zakup nowego angiografu dofinansowano z funduszy Unii Europejskiej. Wartość zakupu 3,8 mln zł, a kwota dofinansowania 2,550 mln zł. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska