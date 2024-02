Okrągłe jubileusze w olsztyńskiej szkole sportowej

Olimpijczycy, mistrzowie świata i Europy, prawdziwi ambasadorowie Olsztyna. Przez te wszystkie dekady w placówce uczyło się i trenowało wiele wybitnych postaci.

Uroczystości - przy udziale wielu niezwykłych gości - były okazją do upamiętnienia najlepszych z najlepszych. Podczas gali "Wawrzyny SMS" oraz "Najlepszych z najlepszych" okolicznościowe statuetki odebrali wyróżnieni absolwenci oraz obecni uczniowie.

— Ta znakomita szkoła jest nie tylko miejscem nauki, ale przede wszystkim przyczółkiem marzeń i pasji sportowych — powiedział prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. — To tutaj kształtowano i kształtuje się zarówno ciała, jak i charaktery, ucząc nie tylko techniki i sprawności, ale przede wszystkim wytrwałości, współpracy i zasad fair play. Dzięki wspaniałym nauczycielom i trenerom, którzy oddali się w pełni swojej pracy, uczniowie stają się nie tylko lepszymi sportowcami, ale także lepszymi ludźmi.

Rocznice obchodzone w szkole były nie tylko momentem refleksji nad tym, co zostało osiągnięte dotychczas. To także inspiracja do dalszego rozwoju, zarówno sportowego, jak i osobistego.