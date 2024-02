Olsztyn: Tunel czy wiadukt na Zatorze? [SONDA]

Niedawno pojawił się pomysł stworzenia w Olsztynie Parku Przemysłowego, który ma powstać na terenie dawnego toru motocrossowego, między Trackiem a ul. Lubelską. Pieniądze na ten cel miały pochodzić z Rządowego Programu „Polski Ład”. Ratusz chciał na to 250 mln zł rządowej dotacji. W październiku 2023 roku były premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru. Zamiast wspomnianej kwoty, Olsztyn otrzymał 90 mln zł.

— Ta kwota nie wystarczy, żeby cały obszar uzbroić i skomunikować, ale pozwoli nam na rozpoczęcie prac. Chcemy te środki przeznaczyć na wewnętrzny układ komunikacyjny lub na budowę połączenia strefy gospodarczej z ul. Zientary-Malewskiej — mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Marta Bartoszewicz.

Jak zaznacza, oba pomysły są na etapie rozważania i szczegółowych analiz. Miasto już jednak wie, jaki ma być koncept zagospodarowania tego terenu.

— Połączenie obu ulic mogłoby się odbyć za pomocą tunelu lub wiaduktu prowadzącego aż do Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Lubelskiej. Jedną z kwestii jest szerokość drogi: czy zrobić ją 6-metrową, a nawet 7-metrową, aby mogły się tam mijać większe pojazdy. Wykonana droga będzie oczywiście odpowiednio uzbrojona i oświetlona. Jeżeli nie zapadnie decyzja o połączeniu ulic, to zaczniemy przygotowywać tzw. pajęczynę. Wiadome jest to, że we wschodniej strefie muszą pojawić się drogi, aby dojazd do działek był swobodny i by zachęcić potencjalnych inwestorów. Zakładamy stworzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie nieśmiało przez nas nazywanego Olsztyńskiego Parku Przemysłowego — mówi rzeczniczka.

I dodaje: — Gdy zdecydujemy, jaki wariant najbardziej nas interesuje, przygotujemy program funkcjonalno-użytkowy, a w maju 2024 roku ogłosimy przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na pewno wykorzystamy całą przeznaczoną kwotę.

Potencjalny tunel lub wiadukt łączący ul. Lubelską z Zientary-Malewskiej to na pewno ambitny cel, który mógłby znacznie odciążyć ruch przemysłowy we wschodniej części Olsztyna. Krzysztof Narwojsz, radny miasta Olsztyna, nie ukrywa swojego zadowolenia z planów powstania tunelu.

— Mogę dumnie powiedzieć, że pomysł wybudowania tunelu na Zatorzu był mój. Był to najważniejszy punkt w moim programie, kiedy w 2018 roku starałem się o mandat radnego. Wiele razy zabiegałem i udzielałem się w kwestii tego pomysłu — mówi Krzysztof Narwojsz.

Radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzącej inwestycji widzi duże szanse dla samego Zatorza. Jego zdaniem w kierunku ul. Lubelskiej i Indykpolu w przyszłości mogą rozwijać się inwestycje deweloperskie oraz biznesowe. Zaznacza, że budowa tunelu łączącego ul. Lubelską z Zientary-Malewskiej może okazać się zbawienna w obliczu nadchodzącej przebudowy wiaduktu im. Powstańców Węgierskich.

— Jeśli będzie trzeba zamknąć wiadukt do remontu, to będzie potrzebna trzecia trasa do Zatorza. Będzie to nowy krwiobieg dla tego osiedla oraz da mu nowe życie. Nieco ono zamarło, nie dzieje się tam praktycznie nic i zrobiła się tam „sypialnia” — kontynuuje radny Narwojsz.

I dodaje: — Inwestycja da szansę na rozwój Zatorza, które do tej pory było nieco z nich wykluczane.

— Osoby, które rozpatrują temat połączeń za torami, szukają różnych rozwiązań. W przypadku tunelu jest kilka argumentów mających swoje uzasadnienie. Dotyczą one przejazdu z głównej drogi, która w Tracku wymaga całościowego remontu. Dobrze, że różne argumenty, warianty i rozwiązania są rozpatrywane, ponieważ potrzeby połączenia obu stron lub połączeń za torami nikt chyba nie podważy. Brany pod uwagę jest najlepszy efekt, dzięki któremu takie połączenie może uzyskać — mówi z kolei Tomasz Głażewski z KO.

W kontekście trasy przez tunel lub wiadukt radny Głażewski widzi plusy dla kierowców. — Mimo że ten przejazd byłby dosyć daleko, to z pewnością okaże się ułatwieniem dla osób chcących dostać się na ulicę Towarową lub Leonharda — tłumaczy radny.

Skomunikowanie tej części Olsztyna zaczyna nabierać rumieńców. Oprócz budowy wiaduktu czy tunelu blisko realizacji jest również przebudowa kładki nad torami prowadzącej do dworku Beliana, niedaleko jeziora Track. Faza projektowania jest już na ukończeniu i niedługo rozpocznie się etap budowy. Całkowita kwota tej inwestycji wynosi niemal 8,5 mln zł.

Janusz Siennicki