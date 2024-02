Policjanci z Warmii i Mazur przez weekend zatrzymali 23 nietrzeźwych kierowców. Pijanych nie zabrakło również w Olsztynie

Praktycznie nie ma dnia, aby policjanci nie jechali do zgłoszonej kolizji drogowej. Niezachowanie należytej odległości od drugiego pojazdu, nieprawidłowe wyprzedzenia oraz niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze to przyczyny zdarzeń drogowych minionego weekendu. Niestety nie zabrakło również nietrzeźwych kierujących.