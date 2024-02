Caritas Archidiecezji Warmińskiej pomaga Ukraińcom już dwa lata

24 lutego 2024 roku mijają 2 lata od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Były to 2 lata ogromnego cierpienia i dzielnej walki narodu ukraińskiego, ale także 2 lata ogromnej życzliwości i pomocy, której Ukraińcy doświadczają ze strony Polski i Polaków.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej udziela pomocy Ukrainie od pierwszych dni wojny.

Na początku była to przede wszystkim zbiórka pomocy rzeczowej i finansowej, później udzielanie schronienia i pomocy rzeczowej uchodźcom z terenów wojennych oraz osobom, które na Ukrainie pozostały, dziś ta pomoc nabiera nieco innego kształtu.

— Pomoc uchodźcom, którą nadal realizujemy w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Olsztynie oraz w innych miejscach, w których przebywają uchodźcy, koncentruje się w tej chwili przede wszystkim na wspieraniu adaptacji i integracji uchodźców, nabywaniu przez nich kompetencji do samodzielnego życia w Polsce, a więc na organizacji kursów języka polskiego, zapewnianiu tłumaczeń przysięgłych dokumentów, wsparcia psychologicznego, porad prawnych, usług notarialnych, spotkań dotyczących kultury i języka polskiego, działań z obszaru aktywizacji zawodowej, wspierania dzieci i młodzieży w procesie edukacji, organizacji spotkań informacyjnych i integracyjnych, wspólnych wyjść i rozrywek — mówi Joanna Mackiewicz, koordynator pomocy dla Ukrainy.

— Pod opieką naszego Centrum jest w tej chwili niemal 500 osób, które korzystają z różnorodnych działań i form pomocy. Wielu uchodźców znakomicie poradziło sobie z procesem adaptacji w Polsce, znają już język, pracują, ich dzieci chodzą do szkół i przedszkoli, inni radzą sobie znacznie gorzej, mając duże trudności w zaakceptowaniu tego, że wojna, a tym samym ich pobyt w Polsce, znacznie się przedłuża. Jest też grupa osób, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji ze względu na starszy wiek, niepełnosprawność (swoją lub członka rodziny), niezaradność życiową. Próbujemy docierać z pomocą do każdej z tych grup, oferując im potrzebne im w tym czasie wsparcie, zapewniając bezpieczną przestrzeń, w której zawsze mogą liczyć na pomoc — dodaje Joanna Mackiewicz.

Ważną częścią realizowanych w ubiegłym roku działań było również przekazywanie pomocy dla osób, które pozostały na Ukrainie. W 2023 Caritas Archidiecezji Warmińskiej przekazała na Ukrainę niemal 700 paczek w ramach akcji „Paczka dla Ukrainy” oraz inną pomoc rzeczową.

— Musimy pamiętać, że za każdym wezwaniem do pomocy, każdą naszą prośbą o solidarność z Ukrainą kryją się historie i dramaty bardzo konkretnych ludzi: i tych, którzy przyjechali do Polskich, i tych, którzy pozostali na Ukrainie lub w ostatnim czasie do niej wrócili. Historie strat, śmierci, strachu, cierpienia, biedy, rozbitych rodzin, nieustannego zmartwienia i obaw o przyszłość. Jako ludzie mamy tę tendencję i tę zdolność, że z upływem czasu umiemy przyzwyczaić się do wszystkiego, nawet do wojny. Nie możemy jednak pozwolić na to, żebyśmy przyzwyczaili się do cierpienia ludzi, którzy mieszkają tuż obok nas. Musimy sobie stale przypominać, że to cierpienie domaga się naszej odpowiedzi — wyjaśnia dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej ks. Paweł Zięba.

— W tym czasie chcemy szczególnie podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie 2 lata wspierali Ukraińców, nie tylko pomocą materialną, ale i dobrym słowem, modlitwą, życzliwością, swoim czasem i umiejętnościami. Chcemy dziękować tym bardziej, że, choć sytuacja wielu Polaków jest w tej chwili coraz trudniejsza, choć pojawiają się różne społeczne i polityczne napięcia, nadal potrafimy dostrzegać potrzeby ludzi, którzy są wokół nas i na te potrzeby odpowiadać — dodaje ks. Paweł Zięba.

24 lutego jest dla Caritas Archidiecezji Warmińskiej dniem wdzięczności za pomoc i wsparcie dla Ukrainy, ale również dniem modlitwy o pokój.

O pokój na Ukrainie będziemy się modli

W greckokatolickiej parafii katedralnej Pokrowa Matki Bożej w Olsztynie, na zaproszenie Arcybiskupa Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej abp Arkadiusza Trochanowskiego, wraz z abp. Józefem Górzyńskim, Metropolitą Warmińskim, 24 lutego 2024 o godzinie 12:00;

W rzymskokatolickiej parafii pw. NSPJ w Olsztynie, wraz z grupą pielgrzymów Warmińskich Pielgrzymek Pieszych, w czasie czuwania modlitewnego, które rozpocznie się po Eucharystii sprawowanej