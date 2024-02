Wielki powrót znanego siatkarza do Olsztyna stanie się faktem?

Reprezentant Czech Jan Hadrava po 4 latach przerwy ponownie zostanie siatkarzem Indykpolu AZS Olsztyn? Do szeregów "Zielonej Armii" ma dołączyć również nowy rozgrywający.

Czeski atakujący reprezentował barwy "Akademików" w latach 2016-2020 i przez wszystkie sezony był liderem drużyny, zdobywając łącznie aż 2041 punktów. Po przedwczesnym zakończeniu sezonu 2019/2020 spowodowanym przez pandemię koronawirusa Hadrava przeniósł się do Włoch, gdzie wraz z drużyną Cucine Lube Civitanova zdobył mistrzostwo i puchar kraju. Sezon później wrócił do PlusLigi, jednak nie do Olsztyna, ale wzmacniając Jastrzębski Węgiel. Z "Pomarańczowymi" świętował m.in. mistrzostwo Polski i srebro Ligi Mistrzów.

Sezon 2023/2024 jest również udany dla leworęcznego atakującego, bowiem wraz z tureckim Galatasaray Stambuł zajmuje 4. miejsce w tamtejszej Efeler Ligi. Hadrava z dorobkiem 406 punktów zajmuje pierwszą pozycję w klasyfikacji najlepiej punktujących, wyprzedzając m.in. gwiazdę Halkbanku Ankara i reprezentacji Holandii Nimira Abdel-Aziza.

Abstrahując od swoich świetnych umiejętności siatkarskich, zwłaszcza ataku i zagrywce, Jan Hadrava jest niesamowicie lubiany przez sympatyków piłki siatkowej w Olsztynie i nie jedną osobę ucieszyłoby ponowne oglądanie zagrań Czecha, zwłaszcza w nowej hali "Urania".

Taki scenariusz może się ziścić w nadchodzącym sezonie 2024/2025. Według informacji płynących ze środowiska siatkarskiego, Jan Hadrava ponownie założy biało-zielone barwy. Zastąpiłby on odchodzącego z klubu Alana Souze - Brazylijczyk miał przenieść się do Japonii, jednak najnowsze informacje wskazują, że wróci do ojczyzny.

Nie tylko Jan Hadrava ma być solidnym wzmocnieniem drużyny z Kortowa na kolejną edycję rozgrywek. Wszystko wskazuje na to, że nowym rozgrywającym AZS-u zostanie doświadczony reprezentant Finlandii Eemi Tervaportti. Doświadczony siatkarz ma na swoim koncie takie tytuły jak mistrzostwo Belgii, Grecji, a ostatnio wraz ze swoim aktualnym klubem - ukraińskim Epicentrem Podoliany zdobył krajowy Superpuchar. Tervaportti wraz z Hadravą występował również w Jastrzębskim Węglu, więc zgranie między graczami nie powinno być problemem.

Przyjście Tervaporttiego oznacza jednocześnie odejście Joshua Tuanigi. Amerykanin ma jednak pozostać w Polsce, a dokładniej podpisać kontrakt z GKS-em Katowice.

