Marcin Możdżonek kandydatem na prezydenta Olsztyna

Były siatkarz i olsztyński przedsiębiorca Marcin Możdżonek oficjalnie ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w Olsztynie. To szósty kandydat, który stanie w wyścigu po najważniejszy urząd w mieście.

Marcin Możdżonek to 39-letni przedsiębiorca i były siatkarz, który obecnie kandyduje na urząd prezydenta Olsztyna. Sportowiec swoją karierę zakończył zaledwie niecałe 4 lata temu, bo w 2020 roku jako zawodnik Asseco Resovii Rzeszów. Od 2023 roku Modżonek od kilku miesięcy pełni funkcję prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, gdzie przez ostatnie 10 lat odbył staż łowiecki i zdobył pozwolenie na broń.

O rozpoczęciu przygody politycznej przez Marcina Możdżonka mówiło się od dłuższego czasu. Sam siatkarz przyznaje, że przed wyborami parlamentarnymi dostał propozycję startu do Sejmu z pięciu różnych ugrupowań, jednak żadnej nie przyjął. Teraz pomimo różnych spekulacji wystartuje na prezydenta Olsztyna z własnego komitetu wyborczego jako bezpartyjny kandydat.

Marcin Możdżonek póki co nie przedstawił swoich list ani konkretnego programu wyborczego. Kandydat bardzo podkreślał, że zależy mu na tym, aby przyciągnąć do Olsztyna duże firmy z zakresu IT i rozwijać biznes. W kwestiach sportowych Możdżonek uważa, że należy koniecznie przeanalizować koszty utrzymania hali Urania i koniecznie wyremontować lub nawet zbudować od zera nowy stadion.

kg