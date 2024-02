Mariusz Błaszczak żąda odtajnienia raportu NIK ws. rakiety pod Bydgoszczą

B. szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył, że w raporcie NIK jest potwierdzenie, że wszystko co mówił ws. rakiety pod Bydgoszczą było prawdą. Zarzucił wiceministrowi obrony Cezaremu Tomczykowi, że kłamie mówiąc iż, wprowadzał on opinię publiczną w błąd. Wezwał Tomczyka do odtajnienia raportu NIK.