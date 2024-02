Olsztyńscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Oszuści działali na terenie Warmii i Mazur wyłudzając pieniądze metodą BLIK

Zatrzymani przełamując elektroniczne zabezpieczenia, przejmowali konta profili społecznościowych należących do innych osób.

— Następnie nawiązywali korespondencję ze znajomymi osób, których konta zostały przejęte o przesłanie kodu do szybkich płatności internetowych. Po otrzymaniu kodów (blik), wypłacali pieniądze z bankomatów w różnych miastach województwa warmińsko–mazurskiego — wyjaśnił podkom. Krzysztof Wrześniowski z zespołu prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Chcąc uniknąć zdemaskowania, sprawcy podróżowali pomiędzy miejscowościami.

— Używali kamuflażu, wierząc, iż w ten sposób ich tożsamość nie zostanie ustalona. Dodatkowo, wystawiali na sprzedaż podrabiane towary w postaci ubrań znanych marek oraz sprzętu RTV, wprowadzając w błąd kupujących, co do faktu ich autentyczności. Aby się uwiarygodnić, podejrzani podrabiali umowy, które potwierdzały, iż sprzedawany towar jest oryginalny i został nabyty w sklepach firmowych — podał podkom. Wrześniowski.

Śledczy ustalili, że pieniądze uzyskiwane w toku popełnianych przestępstw podejrzani inwestowali w kryptowaluty i dokonywali ich prania poprzez wielokrotne przelewy pomiędzy kolejnymi rachunkami bankowymi i innymi instrumentami płatniczymi.

— Intensywne czynności funkcjonariuszy Wydziału w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie doprowadziły do zgromadzenia materiału dowodowego, który pozwolił na ustalenie i zatrzymanie sprawców opisywanych czynów — podał podkom. Wrześniowski.

Zatrzymanym prokurator z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie przedstawił zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z dokonywanych przestępstw, uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do profili na portalach społecznościowych i przesyłanie do wielu osób wiadomości z prośbą o wygenerowanie i przesłanie kodów do szybkich płatności internetowych, które następnie były wykorzystywane do wypłaty pieniędzy z bankomatów.

W przypadku dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

— W trakcie czynności zabezpieczono sprzęt w postaci telefonów komórkowych, komputerów i innych cyfrowych nośników danych, a także środki psychoaktywne w postaci marihuany oraz materiały o charakterze pedofilskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli również kryptowalutę, którą podejrzani kupowali za środki pochodzące z czynów zabronionych — wyjaśnił policjant.

W skoordynowanej akcji prowadzonej przez Wydział w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości brali również udział funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Pokrzywdzonych zostało ponad 50 osób, zaś straty szacowane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

(PAP)

Autorka: Aleksandra Kuźniar