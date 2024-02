Już niebawem powstanie Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, a wraz z nim nowe miejsca pracy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP zaprosiło Bank Żywności w Olsztynie do współpracy we wspólnym projekcie, w ramach którego powstaje właśnie Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OOWES).

— Sześcioletni projekt, o wartości niemal 29 mln złotych, ma na celu stworzenie lub wsparcie 248 istniejących miejsc pracy. My, jako Bank, zaktywizujemy 75 osób na terenie powiatu olsztyńskiego i Olsztyna. Stowarzyszeniu WAMA-COOP przypadnie utworzenie lub utrzymanie 173 miejsc pracy w powiatach: mrągowskim, kętrzyńskim, bartoszyckim i lidzbarski — czytamy w komunikacie na stronie Banku Żywności w Olsztynie.

W praktyce oznacza to, że Bank Żywności będzie wspierać powstawanie i rozwijać powstające i już istniejące przedsiębiorstwa społeczne (stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje), w których zatrudnieni są lub będą uczestnicy projektu. Organizacje te otrzymają w ramach projektu środki na zatrudnienie pracowników, czy utworzenie miejsc pracy.

— Docelowo w liczbie 75 osób, które obejmiemy wsparciem w tych przedsiębiorstwach, znajdzie się 12 osób długotrwale bezrobotnych (pozostających poza rynkiem pracy od co najmniej roku) — informuje Bank Żywności.

Mają doświadczenie w aktywizacji zawodowej



— Dla nas będzie to rozwinięcie dotychczasowej działalności aktywizującej zawodowo społeczność lokalną. Współpracowaliśmy już z Centrum Integracji Społecznej i organizacjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych, obejmując wsparciem 100 osób pozostających bez pracy. Stymulowaliśmy również przedsiębiorczość społeczną. Zaowocowało to powstaniem czterech spółdzielni socjalnych: Smaki, Humanus, Ecosteam, Brygada. W ramach Projektu Speed UP Your Business stymulowaliśmy rozwój przedsiębiorczości lokalnej, dając wsparcie merytoryczne 30 startupom z Warmii i Mazur — czytamy na stronie Bank Żywności w Olsztynie.

— Rozwój przedsiębiorczości, w tym także przedsiębiorczości społecznej, to niezwykle ważny aspekt działalności Banku — mówi Kamila Trebnio-Śledzianowska, koordynatorka projektów z Banku Żywności w Olsztynie. — W centrum naszej uwagi stawiamy człowieka, jego potrzeby, a także jego rozwój. Żywność, którą przekazujemy, realizuje podstawową potrzebę, natomiast podejmowane działania aktywizacyjne i reintegracyjne to realna pomoc w powrocie na rynek pracy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą odnaleźć swojej ścieżki zawodowej.

Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Źródło: Bank Żywności w Olsztynie