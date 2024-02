Co zrobić z Sienkiewiczem i Mickiewiczem?

To nie jest pytanie czy, tylko jak bardzo. jak bardzo jest przestarzały nasz system oświaty. Jak bardzo odbiega od Skandynawii czy USA? Czy jest szansa na to, że wyjdziemy w końcu z epoki kałamarza i dołączymy do epoki AI?

Ale jak to zrobić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo przecież wspomniani Skandynawowie wracają dzisiaj do choćby ręcznego pisania. Dlatego zmieniając nasz system edukacji warto uczyć się na ich błędach.

Rezygnacja z zadawania prac domowych w początkowych klasach podstawówki to tylko początek i to nie najważniejszy. Bo pytaniem nie jest czy zadawać tylko CO zadawać.

Odpowiedzi na to pytanie poszukaliśmy u źródła. Ewa Kaliszuk to nauczyciel, pedagog, dyrektorka szkoły, wiceprezydentka Olsztyna a teraz senator RP.

Posłuchajcie, bo warto.

Igor Hrywna